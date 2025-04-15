أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب مقطع فيديو لتنظيمات إرهابية بسوريا

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن أن مواقع التواصل الاجتماعي نشرت مقطع فيديو مرعب عن سوريا، مضيفا أن هذا الفيديو يؤكد ما حذرت منه مصر.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن التنظيمات الإرهابية خرجت بسيارات في شوارع سوريا رافعين أعلام تنظيمات، متابعا أن هذا الوضع مرعب للغاية في وسوريا والجميع في سوريا لا يفهم ما يحدث.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن :"لسنا كفارا وسوريون يعترضون على مظاهر سيارات الحسبة في الشوارع، وهذا الفيديو يوضح الوضع في سوريا".

