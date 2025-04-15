أزمة تعوق تفاوض الأهلي مع جوزيه جوميز

كشف الناقد الرياضي محمد مراد عن أزمة تعوق تفاوض الأهلي مع مدرب الزمالك السابق جوزيه جوميز.

وكتب محمد مراد عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: شرط جزائي في عقد جوميز مع الفتح السعودي يصل لـ أكثر من مليون دولار، إلى جانب أن جوميز يرحب بالبقاء أكثر في الدوري السعودي.. يعني كده صعب ييجي الأهلي حتى الآن".

وسبق أن كشف مصدر مقرب من المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني لنادي الفتح السعودي، حقيقة ما تردد حول اقتراب رحيله عن الفريق لتولي تدريب النادي الأهلي المصري، خلفاً للسويسري مارسيل كولر، في ظل تراجع نتائج "المارد الأحمر" مؤخرا.

وأكد المصدر المقرب من جوميز، في تصريحات لـ“صدى البلد”، المدرب أنه لا يفكر حاليا سوى في مهمته مع الفتح، والابتعاد عن منطقة الهبوط والبقاء في الدوري السعودي للمحترفين.