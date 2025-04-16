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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

كيف تحافظ على وزنك المثالي؟.. خبير تغذية يوضح روشتة متكاملة لنمط حياة صحي

نصائح للحفاظ على الوزن المثالي
نصائح للحفاظ على الوزن المثالي
آية التيجي

بعد الوصول للوزن المثالي، تبدأ رحلة جديدة لا تقل أهمية عن فقدان الوزن، وهي الحفاظ على هذا الإنجاز بشكل صحي ومستدام، دون العودة إلى العادات الخاطئة.

نصائح للحفاظ على الوزن المثالي

 

وفي هذا السياق، قدّم الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية واللياقة البدنية، مجموعة من النصائح التي وصفها بـ"روشتة الحفاظ على الوزن المثالي".

وأكد القيعي في تصريح خاص لموقع “صدى البلد” الإخباري، أن الاستمرارية والاعتدال هما مفتاح النجاح طويل المدى للحفاظ على الوزن المثالي.

وأوضح القيعي، أن "الحفاظ على الوزن لا يعني الحرمان، بل يعني الالتزام بنمط حياة متوازن يدعم الصحة العامة، ويمنع استعادة الدهون المفقودة".

وكشف الدكتور معتز القيعي أن بعض النصاىح الفعالة لتثبيت الوزن بعد الوصول للوزن المثالي، وتشمل ما يلي:

ـ تناول كل العناصر باعتدال:

احرص على تناول جميع العناصر الغذائية دون حرمان، بكميات معتدلة، مع التركيز على التنوع والتوازن.


ـ ممارسة النشاط البدني:

لا تتوقف عن ممارسة الرياضة بعد انتهاء رحلة الدايت، بل حافظ على نشاطك اليومي بالحركة المنتظمة أو التمارين الخفيفة.

نصائح للحفاظ على الوزن المثالي


ـ شرب الماء بانتظام:

تناول كميات كافية من المياه يوميًا لدعم عملية التمثيل الغذائي، والتقليل من الشعور بالجوع الكاذب.


ـ النوم بإنتظام وعدد ساعات كافية:

النوم الجيد يحافظ على توازن الهرمونات، ويقلل من الشهية العاطفية، ويساعد الجسم في حرق الدهون بفعالية.


ـ التقليل من السكريات والمقليات:

حاول قدر الإمكان الابتعاد عن الأطعمة الغنية بالسكريات والدهون المشبعة، واستبدلها ببدائل صحية وطبيعية.


ـ راقب وزنك دون وسواس:

المتابعة الدورية للوزن مفيدة، لكن دون إفراط أو قلق زائد، حتى لا تؤثر نفسيًا بشكل سلبي.


ـ كُل ببطء لتشعر بالشبع:

مضغ الطعام ببطء يساعد على الإحساس بالشبع في وقت أسرع، ما يقلل من كميات الطعام المتناولة دون جهد.

نصائح للحفاظ على الوزن المثالي


ـ تناول الوجبات بإنتظام:

الالتزام بمواعيد ثابتة للوجبات وتجنب الأكل المتأخر يساهم في تحسين عملية الهضم وتنظيم معدل الحرق.


ـ تجنب تناول المنتجات المعالجة:

ركز على الأطعمة الطبيعية الطازجة، وقلل من الأطعمة الصناعية والمعلبة التي تحتوي على إضافات ضارة.


ـ اجعل أسلوب حياتك مستدامًا:

لا تجعل الحفاظ على الوزن مجرد نظام مؤقت، بل تبنّاه كـ"لايف ستايل" دائم يشمل اختيارات صحية متوازنة.


ـ إتباع نظام الصيام المتقطع:

وأشار القيعي إلى أهمية تجربة الصيام المتقطع كأحد الأنظمة التي لا تقتصر فقط على إنقاص الوزن، بل تساعد أيضًا في تحسين الصحة العامة والتقليل من مشاكل مثل تكيس المبايض ومقاومة الإنسولين.

واختتم الدكتور معتز القيعي، بأن الحفاظ على الوزن ليس مهمة مستحيلة، لكنه يتطلب وعيًا وقرارات ذكية تجعل الحياة الصحية أسلوبًا ممتعًا ومستمرًا، وليس مجرد فترة مؤقتة.

الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية واللياقة البدنية
الوزن الوزن المثالي فقدان الوزن التغذية اللياقة

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