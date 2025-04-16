حقيقة عرض محمد شريف نفسه على الزمالك وموقف الأهلي

أكد الإعلامي أمير هشام، أن موضوع قيام محمد شريف بعرض نفسه على نادي الزمالك غير صحيحة على الاطلاق، والمفاوضات معه من جانب النادي الأبيض بدأت منذ فترة طويلة.

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار: "محمد شريف يمثل إضافة كبيرة لأي نادٍ، وهناك رتوش بسيطة تتبقى على الاتفاق مع نادي الزمالك".

وأضاف: "إدارة الزمالك تعلم بأن محمد شريف ينتظر النادي الأهلي، وهو ما جعل هناك حالة غضب بسبب موقف اللاعب وانتظاره لعرض الأهلي رغم تقديم عرض خرافي".

وأكمل: "أحد مسئولي الزمالك اقترحوا تقليل المبالغ المالية لإفساد الصفقة، حتى يُقال أن نادي الزمالك هو من تراجع عن ضمه، خصوصا بعدما علموا بأن اللاعب ينتظر الأهلي وأصبح الشكل العام غير جيد بأنه يضع النادي في المرتبة الثانية".