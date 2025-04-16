إمام محمدين: الاتحاد سيواجه الإسماعيلي بـ13 ناشئًا بهدف الفوز رغم خروجه من البطولة

كشف إمام محمدين، رئيس قطاع الناشئين بالاتحاد السكندري، تفاصيل قرار مجلس إدارة النادي خوض مباراة الإسماعيلي في كأس عاصمة مصر بتشكيل غالبيته من لاعبي فريق 2005.

وقال إمام محمدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي ماركو مراد، مقدم برنامج «ملعب البلد»، عبر قناة صدى البلد، «سنخوض مباراة الإسماعيلي بـ13 ناشئًا و9 لاعبين من فريق الكبار».

وأضاف محمدين: «من الصعب بالنسبة للفريق الأول أن يخوض مباراتين ضد الإسماعيلي في ظرف 5 أيام بعد خوض المباراة بينهما في الدوري».

وتابع قائلًا: «سنلعب على الفوز وسيكون الفوز معنويًا للفريق رغم الخروج من المنافسة على لقب كأس عاصمة مصر بعد خسارتنا في المباراتين الماضيتين، ولكننا سنخوض اللقاء بهدف الفوز الذي سيسعد جماهيرنا».

وأشار محمدين إلى أنه انضم 8 لاعبين من نادي الاتحاد السكندري للمنتخبات الوطنية سواء على صعيد منتخب الشباب أو الناشئين أو المنتخب الأولمبي.