«ميدو» يفجّــر مُفاجأة مثيرة حول تفاوض الزمالك مع محمد شريف

أكد أحمد حسام ميدو عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، أن الفريق الأبيض واجه ظروفًا صعبة للغاية هذا الموسم، ورغم ذلك يحارب على البطولات المتبقية، نافيًا التفاوض مع محمد شريف، نجم الأهلي السابق والخليج السعودي حاليًا.



وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية: "الزمالك يمتلك مجموعة لاعبين كبار تقاتل على الفرص المتاحة، رغم الظروف الصعبة هذا الموسم".

وأضاف: "لا يصح أن يتحدث بعض الإعلاميين عن وجود تغيير شامل في الفريق، لا يصح أن يتحدث أحد بهذا الشكل عن فريق بحجم الزمالك، ونؤكد أننا نحافظ على اللاعبين الحاليين، والفريق في مرحلة مهمة بالموسم يجب التركيز فيها بشكل جيد".

وأكمل: "بعض الإعلاميين هدفهم الأساسي أصبح تشتيت فريق الزمالك، عن طريق تداول معلومات غير صحيحة، ونحن لن نقبل بذلك نهائيا".

مفاوضات الزمالك مع محمد شريف

وعن إمكانية التعاقد مع محمد شريف، قال: "نسمع الأخبار الخاصة بالتفاوض والاتفاق مع شريف، لكن هي مجرد أخبار أسمع عنها مثل أي متابع، حاليا الموسم مستمر والدوري السعودي كذلك مستمر".

وواصل: "نقوم بالتحضير للموسم الجديد وفقا لاحتياجات الفريق واللاعبين المتاحة لكن لم يحدث أي تفاوض مع محمد شريف أو وكيله، ونحن نحترمه ونقدره فهو لاعب كبير".

وتابع ميدو حديثه: "ممدوح عباس رئيس الزمالك الأسبق شخص محترم ووعد بصفقتين كبار، لأنه يريد مساعدة النادي، لذلك أتوجه له بالشكر".

وأشار: "اختيار التدعيمات ليس أمرا سهلا وهو ملف يحتاج للتفكير ومسؤولية كبيرة جدا، لذلك لا نريد الاستعجال ويجب مشاهدة مباريات كاملة للاعبين المرشحين وفي نفس الوقت فريق العمل يقوم بتجهيز تقارير عن كل لاعب".

وأتم تصريحاته: "سيكون هناك أسلوب خاص في اختيار الصفقات، ويجب أولا تحديد احتياجات الفريق قبل أي قرار".