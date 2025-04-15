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بعد أنباء توقيعه لـ الزمالك.. إليك أرقام محمد شريف مع النادي الأهلي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

بعد أنباء توقيعه لـ الزمالك.. إليك أرقام محمد شريف مع النادي الأهلي

بعد أنباء توقيعه لنادي الزمالك.. إليك أرقام محمد شريف مع النادي الأهلي
بعد أنباء توقيعه لنادي الزمالك.. إليك أرقام محمد شريف مع النادي الأهلي

ذكرت العديد من التقارير الإعلامية تواصل مسؤولو نادي الزمالك مع اللاعب محمد شريف، لاعب الخليج السعودي، وذلك من أجل ضمه إلى صفوف القلعة البيضاء في الانتقالات الصيفية المقبلة حتى يكون ورقة رابحة في دعم صفوف الفريق الأبيض خاصة في خط الهجوم، وأيضًا كرد على أزمة انتقال اللاعب أحمد مصطفى زيزو إلى صفوف النادي الأهلي، لذلك سنتعرف خلال السطور التالية على أرقام اللاعب محمد شريف مع النادي الأهلي والخليج السعودي.

عرض مغري لمحمد شريف

أوضح مصدر داخل نادي الزمالك، في تصريحات صحفية قيام القلعة البيضاء بتقديم عرضًا ماليًا مغريًا إلى اللاعب محمد شريف لضمه إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، على أن يتم الإعلان عن الصفقة خلال ساعات.

مليون دولار

أشار المصدر داخل نادي الزمالك إلى أن العرض المقدم إلى اللاعب محمد شريف، لاعب النادي الأهلي سابقًا، للحصول على توقيعه يقرب من مليون دولار وذلك في ظل الحاجة الماسة لجهوده لدعم خط هجوم الفريق الأبيض. 

كولر يرفض عودة شريف

كان اللاعب محمد شريف قد رفض الرد على مفاوضات نادي الزمالك إلا بعد التأكد من عدم العودة مرة ثانية للقلعة الحمراء، وذلك بعد قيام مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برفض فكرة عودة اللاعب مرة أخرى، خاصة أن كولر من رحب برحيل اللاعب إلى فريق الخليج السعودي. 

أرقام شريف مع القلعة الحمراء

خاض اللاعب محمد شريف 151 مباراة مرتديًا قميص النادي الأهلي استطاع أن يسجل خلالهما 58 هدفًا، ونجح في صناعة 11 هدف آخر، واستطاع اللاعب أن يحصد لقب هداف الدوري المصري مع النادي الأهلي في موسم 20201-2022 وذلك برصيد 21 هدف، كما حقق في نفس الموسم لقب هداف دوري أبطال أفريقيا برصيد 6 أهداف.

بطولات شريف مع القلعة الحمراء

استطاع اللاعب محمد شريف أن يحقق 10 بطولات مع القلعة الحمراء وهي كالتالي:

  • فاز اللاعب مع القلعة الحمراء بثلاث بطولات للدوري المصري وذلك في دوري عام 2018 - دوري عام 2019 – دوري عام 2023.
  • حقق اللاعب مع النادي الأهلي بطولتين لدوري أبطال أفريقيا في عام 2021 وفي عام 2023.
  • تُوج اللاعب مع القلعة الحمراء ببطولة كأس السوبر الأفريقي مرتين وذلك في موسم عام 2022 وعام 2023.
  • فاز اللاعب بكأس السوبر المصري مرتين في موسم عام 2022 وموسم عام 2023.
  • حقق بطولة كأس مصر مرة واحدة عام 2022.

اللاعب محمد شريف مع فريق الخليج السعودي

فيما يخص أرقام اللاعب محمد شريف في الدوري السعودي، فقد خاض اللاعب 51 مباراة منذ انضمامه إلى فريق الخليج السعودي، واستطاع أن يسجل 9 أهداف ونجح في صناعة هدفين.

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