مش على البال.. إعلامي يشوّق الجمهور لمفاجأة الأهلي بكأس العالم للأندية

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، عن مفاجأة مرتقبة للنادي الأهلي.

وشارك إبراهيم عبد الجواد منشور سابق له عبر حسابه الرسمي على إكس، جاء فيه: “في حتة مفاجأة ممكن تكون مع الأهلي في كأس العالم للأندية مش على البال تمامًا”.

مباراة الأهلي القادمة

يغادر الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي الى جنوب أفريقيا استعداداً لمواجهة صن داونز المقرر لها بعد ظهر السبت المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.



واختتم الفريق الأحمر تدريباته عصر اليوم حيث فرض السويسري مارسيل كولر المدير الفني سياجا من السرية بهدف تحفيظ لاعبيه الشكل الذي سيخوض به المباراة .



واستقر محمود الخطيب رئيس النادي علي مرافقة بعثة الفريق الأحمر الى جنوب أفريقيا على متن طائرة خاصة.