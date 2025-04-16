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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إعلامي يتغزل في نادي الزمالك: الأعظم والأنضف

الزمالك
الزمالك
ميرنا محمود

وجة الإعلامي عمرو الدردير، رسالة دعم لنادي الزمالك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب الدردير: نادي الزمالك الأعظم والأنضف في مصر.
 



موعد مباراة الزمالك وسموحة في كأس عاصمة مصر
يستعد الزمالك لمواجهة سموحة اليوم الأربعاء، الموافق 16 أبريل 2025، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في تمام الساعة الرابعة عصرًا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة 
تنقل قناة أون تايم سبورتس اللقاء المرتقب بين الزمالك وسموحة، مع استوديو تحليلي قبل انطلاق المباراة يضم نخبة من نجوم الكرة المصرية لتحليل الأداء وتقديم التوقعات الفنية.

أداء الزمالك في كأس عاصمة مصر
وخاض الزمالك ثلاث مباريات حتى الآن في البطولة، جاءت نتائجها كالتالي:

تعادل أمام الجونة (1-1)

خسارة أمام بتروجت (2-1)

تعادل سلبي مع مودرن سبورت

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