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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد رحيله| أرقام بوبنيدزا مع جيانج الصيني ورابيد بوخاريست

بوبيندزا
بوبيندزا
عبدالله هشام

توفي اللاعب الجابوني آرون بوبيندزا، مهاجم نادي رابيد بوخارست السابق، عن عمر ناهز 28 عامًا، بعد سقوطه من الطابق الحادي عشر بأحد المباني السكنية في الصين، بحسب ما كشفته تقارير صحفية اليوم، الأربعاء.

وكان بوبيندزا قد ارتبط اسمه بالانتقال للزمالك، وبالفعل وقع على عقود انتقاله في الصيف الماضي إلكترونيا، قبل أن يهرب إلى رومانيا، وينضم إلى بوخارست الروماني.

تفاصيل واقعة وفاة بوبيندزا

وفاة بوبيندزا بعد سقوطه من الطابق الـ11 في الصين
وأشارت صحيفة "Fanatik" الرومانية إلى أن السلطات الصينية بدأت تحقيقًا موسعًا في الحادث، حيث لا تستبعد حتى الآن فرضية الانتحار، أو السقوط العرضي، كما تدرس احتمال وقوع شجار بين اللاعب وشقيقه الذي كان متواجدًا معه داخل الشقة.

ماذا قدم بوبيندزا قبل رحيل 

انضم بوبيندزا للدوري الصيني وبالتحديد فريق جيانج في موسم الإنتقالات الشتوية الماضية.

ولعب بوبيندزا 15 مباراة وسجل 7 أهداف وصنع هدفين وفي الدوري الروماني مع فريق بوخاريست لعب مباراتين وسجل مثلهم.

بوبيندزا كان قريب من الإنضمام للزمالك في الميركاتو الصيفي الماضي، ولكن فضل الدوري الروماني.

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