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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

عبدالعاطي يدين خلال اتصال بنظيره الأردني المخططات الإرهابية المستهدفة المملكة

اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ونظيره الأردني
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ونظيره الأردني
أ ش أ

 أجرى وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي اتصالًا هاتفيًا اليوم /الأربعاء/ مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة أيمن الصفدي.


وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير تميم خلاف بأن الوزير عبد العاطي أدان بأشد العبارات المخططات الإرهابية التي تهدف المساس بأمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، مؤكدًا على دعم مصر الكامل للسلطات الأردنية في كافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمن واستقرار المملكة، على ضوء ما أعلنته السلطات الأردنية من إحباط مخطط دنيء يستهدف المساس بأمن واستقرار المملكة.


وشدد وزير الخارجية على وقوف مصر بشكل كامل جنبًا إلى جنب مع الأردن في مواجهة كافة أشكال الإرهاب والجماعات المتطرفة، مؤكدًا على تضامن مصر مع الأردن في مواجهة تلك المخططات الهدامة والتخريبية.


ومن جهة أخرى، شهد الاتصال نقاشًا بين الوزيرين حول الجهود الخاصة بالتهدئة في قطاع غزة وتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار وبدء المرحلة الثانية، بالإضافة إلى التطورات الخطيرة في الضفة الغربية في ظل الاقتحامات المتكررة للجيش الإسرائيلي للمدن الفلسطينية ومصادرة الأراضي والنشاط الاستيطاني المتزايد. 
وناقش الوزيران تنفيذ مخرجات أعمال اللجنة الوزارية العربية الإسلامية والخطوات المقبلة للتحرك مع الفاعلين الدوليين.
 

وزير الخارجية والهجرة رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين بالمملكة الأردنية وزارة الخارجية السفير تميم خلاف المخططات الإرهابية استقرار المملكة الأردنية الهاشمية

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