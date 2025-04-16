الزملكاوي الوفي.. الدردير يكشف مفاجأة بشأن مفاوضات الأهلي مع مصطفى محمد

أثار الناقد الرياضى عمرو الدردير، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن حقيقة أنباء دخول النادي الأهلي في مفاوضات مع مصطفى محمد، مهاجم نانت الفرنسي، لتدعيم صفوفه في الفترة القادمة.

وقال عمرو الدردير، عبر حسابه على موقع فيسبوك : "الوفي المُخلص الزملكاوي مصطفى محمد بالأمس قفل الباب بشكل نهائي في وجه مسؤولي الاهلي بعد مفاوضات وإلحاح دام اكثر من شهر واللاعب في كل مره بيتم عرض الأمر عليه كان بيرفض لذلك مسؤولي الاهلي زهقوا وقالوا مش هنكلمه تاني .



وتابع الدردير: طب أنا بقول الكلام دا ليه ؟ عشان هتلاقوا النهاردة إعلام الأهلي كله بيقولوا الأهلي لم يتفاوض مع مصطفى محمد، مع إنهم حاولوا بكل الطرق ونانت الفرنسي كان موافق بسبب العرض المالي ولكن رغبة اللاعب حكمت".

في سياق آخر، وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى مدينة جوهانسبرج في جنوب إفريقيا، صباح اليوم الأربعاء، وذلك للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة صن داونز، السبت المقبل، ضمن منافسات ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويسعى السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب، من أجل تعزيز فرص الأهلي في التأهل للنهائي، خاصة في ظل صعوبة اللقاء وقوة الفريق الجنوب إفريقي على أرضه وبين جماهيره.



وضم كولر قائمة قوية لخوض المواجهة المرتقبة، وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – حمزة علاء

خط الدفاع: محمد هاني – أكرم توفيق – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – أشرف داري – عمر كمال – مصطفى العش

خط الوسط: مروان عطية – إمام عاشور – عمرو السولية – أحمد رضا – محمد مجدي "أفشة" – كريم نيدفيد – طاهر محمد طاهر – حسين الشحات – أشرف بن شرقي – محمد عبد الله

خط الهجوم: وسام أبو علي – جراديشار.