محافظ بورسعيد: الشاطئ ليس حكرا لأحد.. ومش هنقطع عيش حد

أكد اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، أن شاطئ بورسعيد ليس حكرًا لأحد وسيظل مفتوحا لأبناء المدينة.

"مش هنقطع عيش حد".. محافظ بورسعيد: الشاطئ ليس حكرا لأحد وسيظل مفتوح لأبناء المدينة

وأشار المحافظ، خلال تفقده أعمال تطوير كورنيش شاطئ بورسعيد، إلى أنه سيتم عقد لقاء مع أبناءه وأخوته أصحاب الكافتيريات لنضع خطة سويا لظهور بورسعيد بالشكل الحضاري المشرف، مضيفا: :"مش هنقطع عيش حد.. أنا لن أزيل أحد".

وأوضح أنه تم الإطلاع على نماذج للكورنيش متواجد في عدد من دول العالم على مستوى عالي للاستفادة من تلك النماذج في وضع تصميم الكورنيش خلال أعمال تطويره.

وأكد أنه سيقام على عدة مراحل وأن الطريق الموازي له سيتم عمله "أنتر لوك" وسيتم عمل مسار للدراجات، فضلا عن تصميم موحد الكافتيريات.