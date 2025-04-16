مدبولي يشهد التوقيع على مذكرة تفاهم بين قناة السويس وشركة إسبانية

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، التوقيع على مذكرة تفاهم بين قناة السويس وشركة إسبانية.

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن القناة حازت على إشادات دولية في إجراءاتها الاحترازية خلال جائحة كورونا، وأنه تم إدارة أزمة جنوح سفينة الحاويات "إيفر جرين" ملحمة مصرية خالصة .

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس، خلال احتفالية هيئة قناة السويس بيوم التفوق، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن انهينا أزمة جنوح سفينة الحاويات "إيفر جرين" في 6 أيام فقط.



وأشار إلى أن نفذنا خطة متكاملة معدة مسبقا لعبور السفن المتراكمة بعد انتهاء أزمة الجنوح لدينا قدرات لعبور كل السفن بدون حدوث أي تكدس، وأن أزمة الملاحة في البحر الأحمر أدت إلى تحويل خطوط التجارة إلى رأس الرجاء الصالح.



ولفت رئيس هيئة قناة السويس، إلى أن اتخذنا إجراءات سريعة للتعامل مع تأثر النقل البحري بأزمة الملاحة في البحر الأحمر.

