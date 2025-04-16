نائب محافظ أسوان ورؤساء المراكز والمدن يتابعون الالتزام بالتعريفة الجديدة

قام المهندس عمرو لاشين نائب محافظ أسوان بإستيقاف عدد من سيارات الأجرة السيرفيس ، وأستفسر من الركاب عن التعريفة الجديدة ، وإلتزام السائقين بها .

ويأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بقيام المسئولين بالجهات المختصة بالمرور اليومى على كافة مواقف سيارات السيرفيس للتأكد من تطبيق التعريفة الجديدة التى تم إعتمادها عقب زيادة أسعار الوقود ، فضلاً عن متابعة محطات المواد البترولية للإطمئنان على إلتزامها بالأسعار المقررة للمحروقات من البنزين والسولار ، وهو الذى يتكامل مع المرور على مستودعات البوتاجاز للتأكد من توافر الإسطوانات والإلتزام بالسعر الرسمى الذى تم إقراره .

التعريفة الجديدة

كما قام فى نفس الوقت رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن بالمرور على مواقف السيرفيس ومحطات الوقود ، وتم نقل تعليمات محافظ أسوان بشأن الإلتزام بالتعريفة المقررة ، مع متابعة تركيب البانرات واللوحات الإرشادية ، ووضع إستيكرات التعريفة والملصقات على السيارات ، فضلاً عن التصدى لأى محاولات لإحتكار المواد البترولية ، وشن حملات مستمرة ومفاجئة لإتخاذ الإجراءات اللازمة ، وتطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين .

فيما تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بدء توريد وإستلام القمح المحلى بكمية وصلت إلى 3334 طن بصومعة المفالسة بإدفو .

ووجه المحافظ إلى تقديم كافة التسهيلات وأوجه الدعم اللازمة للمزارعين بمختلف القرى والمراكز لإستلام الكميات الموردة من القمح بالصوامع والشون وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بمواصلة التيسير على المزارعين لإنجاح موسم التوريد وإستلام أكبر قدر ممكن من القمح المحلى بالجودة العالية المطلوبة فى ظل المتابعة اللحظية من مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى .

وتجدر الإشارة إلى أن مديرية التموين بالتنسيق مع الجهات المختصة قامت بتجهيز وتعقيم وتطهير المواقع التخزينية لتستقبل كميات القمح الموردة وذلك داخل صومعة أسوان بطاقة 6 آلاف طن ، بجانب 5 آلاف طن بشونة مطحن كوم أمبو ، بالإضافة إلى صومعة الراجحى بتوشكى بطاقة 30 ألف طن ، وصومعة إدفو المركزية بطاقة 25 ألف طن ، علاوة على صومعة المفالسة بطاقة 60 ألف طن ، وبنكر المفالسة 15 ألف طن ، وبنكر إدفو بطاقة 25 ألف طن .