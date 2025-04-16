بسرعة شحن طلقة.. شاومي تكشف عن أحدث باور بانك بأعلى إمكانيات

تستعد شركة ون بلس لإطلاق هاتفها الذكي الرائد الجديد كليًا في الصين قريبًا وهو هاتف ون بلس 13T ، المقرر إطلاقه في 24 أبريل 2025. لكن هذا الجهاز ليس الوحيد، إذ تخطط الشركة أيضًا لإطلاق باوربنك الجديد باور بنك وان بلس سوبرفوك 150 واط بسعة 20,000 مللي أمبير/ساعة.

المواصفات والميزات



فقد تشرت شركة وان بلس الصينية لأعلانًا تشويقيًا جديدًا يؤكد وصول الباوربنك في 24 أبريل 2025. ويتميز الباوربنك من ون بلس بذاكرة تخزين هائلة تبلغ 20,000 مللي أمبير/ساعة، ويوفر شحنًا بتقنية PD بقوة 100 واط.

على الجانب الآخر وفقا لموقع |gizmochina" يأتي باوربنك ون بلس سوبرفوك 150 بالعديد من المنافذ مثل منفذ USB-A ومنفذ USB-C، بالإضافة إلى كابل USB-C مدمج.

ميزات يقدمها اوربنك ون بلس سوبرفوك 150

على الحانب الآخر يتيح الباوربنك شحن ما يصل إلى ثلاثة أجهزة في الوقت نفسه وهو يعد مناسب للسفر، ومناسبًا أيضًا لموظفي المكاتب

أما عن الميزات الرائدة الآخرى التي يقدمها باور بنك وان بلس سوبرفوك 150 فمن المتوقع أن يوفر العديد من ميزات الأمان لمنع ارتفاع درجة الحرارة والشحن الزائد وغيرها، بما يتوافق مع معايير النقل الجوي الدولية.

في السياق نفسه كشف تسريب أخر عن بطارية هاتف OnePlus Nord CE 5 الضخمة والتي تأتي بسعة 7100 مللي أمبير في الساعة .