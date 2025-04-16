مليار جنيه تكلفة المرحلة الأولى.. تفاصيل هامة عن محور الفشن الجديد

الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أن محور الفشن الجديد هو حلم لأهالي بني سويف والصعيد، مشيرا إلى أنه يربط طرفي النيل على مسافة 25 كيلو، مشيرا إلى أنه تم الإنتهاء من المرحلة الأولى منه.

وقال محمد هاني غنيم، خلال لقاء لع عبر فضائية “اكسترا نيوز”، أنه تم القيام بـ 3 أعمال كباري، مؤكدا أن تكلفة المشروع في المرحلة الأولى تعدت الـ مليار و300 الف جنيه.

يخدم حركة التجارة



وتابع محافظ بني سويف، أن المحور سيحمي المنطقة من الحوداث التي كانت تحدث على الطريق، مؤكدا أن المشروع يُمثل شرياناً تنموياً جديداً يعزز من كفاءة شبكة الطرق والبنية التحتية في صعيد مصر، ويخدم حركة التجارة والاستثمار ويربط بين محاور التنمية الطولية من خلال نقطة تقاطع بين محوري "عدلي منصور" شمالًا و"بني مزار" جنوبًا، مشيرًا إلى أن المحور سيُحدث نقلة نوعية في حركة النقل بين شرق وغرب النيل، ويقلل من الاعتماد على المعديات.