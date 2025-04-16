بحوث الصحراء: الاستمرار في تطوير أنشطة محطة القنطرة شرق لتواكب التطورات

أجرى الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء والدكتور محمد عزت نائب رئيس المركز للمشروعات والمحطات البحثية، جولة تفقدية موسعة بمحطة بحوث القنطرة شرق بمحافظة شمال سيناء ، وذلك في إطار متابعة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بتطوير سيناء.

وخلال الزيارة، تفقد شوقي أعمال التطوير الجارية بمحطة بحوث القنطرة شرق والتي تشمل تعديل خطوط الري بالمحطة بالإضافة إلى متابعة التجارب البحثية.

وأعطي إشاره البدء للتشغيل التجريبي لمأخذ الري الجديد من ترعة الشهيد احمد الحاوي لتعظيم الاستفادة من اصول المركز في محطه بحوث القنطره شرق كما تابع أنشطة تعديل مسارات شبكة الري الجديدة لتوفير مصدر جديد ودائم لمياه الري للزراعات القائمة بالمحطة .

المنطقة الحيوية

وأكد ضرورة الاستمرار فى تطوير انشطة المحطة لتواكب التطورات المختلفة فى مجالات الزراعة الحديثة مع مراعاة تنوع مصادر ونظم الرى لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة في المنطقة كما أكد، أن مركز بحوث الصحراء يولي اهتماماً كبيراً بتنمية سيناء، ويقدم كافة الإمكانيات والخبرات لدعم جهود التنمية الزراعية في هذه المنطقة الحيوية.