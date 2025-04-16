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ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية في حملات لمراقبة الأغذية ببني سويف
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية في حملات لمراقبة الأغذية ببني سويف

حملة فريق الصحة ببني سويف
حملة فريق الصحة ببني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

كلف الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف، بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق والمنشآت الغذائية والمصانع للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية وحمل العامليين لشهادات صحية والتأكد من سلامة تداول الأغذية في كافة مراحلها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وذلك ضمن استعدادات المحافظة لاستقبال أعياد الربيع. 

وفي هذا السياق، ورد تقريرأعدته وكيل وزارة الصحة الدكتورة سماح جاد، تضمن الإشارة إلى تنفيذ حملات رقابة موسعة شملت عشرات المنشآت الغذائية بمدينة بني سويف، ضمن خطة المديرية للرقابة على الأسواق من خلال تكثيف الحملات على أماكن تداول وبيع السلع والمنتجات والمواد الغذائية.

أسفرت الحملة عن ضبط 84كجم من المواد الغذائية و115 لترًا من العصائر والمشروبات الغازية منتهية الصلاحية، وتم تحرير محضر ، كما تم إعدام 45 كجم مواد غذائية لتغير خواصها الطبيعية،و تحرير 10 محاضر ، منها 4 محاضر لمخالفة الاشتراطات الصحية، و6 محاضر أخرى لعدم حمل شهادات صحية، بجانب سحب 6 عينات من الأسماك المملحة(الرنجة والسردين)وإرسالها للمعمل المشترك لتحليلها وبيان مدى صلاحيتها.

وشارك في الإشراف على الحملة بتوجيهات من وكيل الوزارة كل من الدكتور محمد قريبة وكيل المديرية ، الدكتورة أمنية حسن مدير الطب الوقائي، والدكتور ماجد سالمان مدير مراقبة الأغذية بالمديرية، مهدي اسماعيل مراقب أول أغذية بالمديرية ، ومن إدارة صحة بني سويف “روماني رأفت مراقب أول أغذية ، أبانوب نادي ،محمد سيد مفتشي أغذية”.


 

بني سويف الفشن محافظ بني سويف

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