سيارات هاتشباك مستعملة سعرها 350 ألف جنيه

يضم سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات المستعملة، وجاءت تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات بها الكثير من المميزات التي تعمل على راحة قائد السيارة وركابها، ومن ضمن تلك السيارات، سكودا فيليشيا ، وسبيرانزا إيه 113، وسوزوكي ماروتي ، وفولكس فاجن بولو، وفيات بونتو.

- سكودا فيليشيا موديل 1995

تستمد سيارة سكودا فيليشيا موديل 1995 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، وتنقل قوة السيارة من المحرك إلى العجلات من خلال علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة 200 ألف/كم، وتباع باللون الأبيض، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

سكودا فيليشيا موديل 1995

تباع سيارة سكودا فيليشيا موديل 1995 فى سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 150 الف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية.

- سبيرانزا إيه 113 موديل 2009

تمكنت سيارة سبيرانزا إيه 113 موديل 2009 من قطع مسافة 148 ألف/كم، وبها محرك سعة 1300 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية.

سبيرانزا إيه 113 موديل 2009

سعر سيارة سبيرانزا إيه 113 موديل 2009 فى سوق السيارات المصري للمستعمل يصل إلى 150 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

- سوزوكي ماروتي موديل 2010

تنقل قوة سيارة سوزوكي ماروتي موديل 2010 من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس مانيوال، وبها محرك سعة 800 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة 850 ألف/كم، وتباع السيارة باللون الفضي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

سوزوكي ماروتي موديل 2010

يبلغ سعر سيارة سوزوكي ماروتي موديل 2010 فى سوق السيارات المصري للمستعمل 130 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

- فولكس فاجن بولو موديل 2009

تحصل سيارة فولكس فاجن بولو موديل 2009 على قوتها من محرك سعة 1400 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 260 ألف/كم، وبها رخصة سارية، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية .

فولكس فاجن بولو موديل 2009

تأتى سيارة فولكس فاجن بولو موديل 2009 فى سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 350 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

- فيات بونتو موديل 2006

زودت سيارة فيات بونتو موديل 2006 بمحرك سعة 1300 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 194 ألف/كم، وتباع باللون الأحمر، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

فيات بونتو موديل 2006

تتوافر سيارة فيات بونتو موديل 2006 فى سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 350 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .