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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تفاصيل زيارة وفد ياباني لمتابعة تطبيق أنشطة "توكاتسو" في بني سويف

نائب محافظ بني سويف
نائب محافظ بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

استقبل بلال حبش، نائب محافظ بني سويف، بتكليف من الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وفدًا ،ضمن متابعة خطوات التوسع في تطبيق أنشطة "توكاتسو" اليابانية في التعليم المصري، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتوسع في تطبيق هذا النموذج التربوي الفريد الذي يعزز بناء شخصية الطالب.
 

رافق الوفد خلال زيارته لمدرسة التل للتعليم الأساسي بإدارة شرق بني سويف، عدد من القيادات التعليمية، منهم الدكتورة أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، والدكتورة سحر حامد مدير إدارة المتابعة بوحدة المدارس المصرية اليابانية، والدكتور طارق فاروق المنسق الإقليمي لأنشطة "توكاتسو"، والدكتور مصطفى سيد أبو اليزيد مسؤول الأنشطة اليابانية بالمديرية، والدكتور محمد حمدون مدير المدرسة اليابانية، بالإضافة إلى المهندسة راندا لاشين مسؤول الدعم بهيئة التعاون الدولي الياباني (جايكا)، والخبراء اليابانيين: ماتشيموتو سان كبير الخبراء، وساتو سان مسؤول المتابعة والتقويم، وطاهرة سان مسؤولة الدعم الفني، بمرافقة المترجمة م. منة.

وخلال اللقاء، تم بحث آليات الاستفادة من النموذج الياباني، ليس فقط في المدارس اليابانية ولكن أيضًا في مدارس التعليم الحكومي، لا سيما بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، موضحا أنه سيتم رفع تقرير مفصل إلى المحافظ، يتضمن مقترحًا لتطبيق بعض أنشطة "توكاتسو" تدريجيًا داخل المدارس الحكومية، بما يتلاءم مع البيئة التعليمية المحلية.

وناقش نائب المحافظ المقترحات التي نوقشت خلال اللقاء، مثل: مبادرة لبدء تعميم بعض السلوكيات المستوحاة من النموذج الياباني، مثل تنظيف الطلاب لفصولهم بأنفسهم، وتعزيز روح العمل الجماعي والانضباط من خلال أنشطة الريادة اليومية ومجالس طلاب الفصول، وذلك كمقدمة لتطبيق أوسع يستهدف بناء الشخصية المتكاملة للطالب.

ومن جانبه، أشاد ماتشيموتو، كبير الخبراء اليابانيين، بمستوى التجاوب في المدارس المصرية مع فلسفة التعليم الياباني، مؤكدًا أن "توكاتسو" لا تُعنى فقط بالتحصيل العلمي، بل تسعى لغرس قيم الانضباط والمسؤولية والتعاون، من خلال ممارسات حياتية يومية تُرسخ تلك المبادئ.

وأضافت الخبيرة طاهرة سان، أن تنفيذ هذه الأنشطة يعزز من قدرة الطالب على التفكير النقدي واتخاذ القرار والتواصل الفعال، وهي مهارات ضرورية لمجتمع المستقبل، مشيرة إلى أن التعاون مع الجانب المصري يُبشر بنجاحات مستقبلية واعدة.

وأكد الدكتور طارق فاروق، أن المبادرة المطروحة للاستفادة من أنشطة "توكاتسو" في المدارس الحكومية تعد خطوة رائدة، على أن يتم إعداد تصور عملي متكامل لعرضه على السيد المحافظ، تمهيدًا لرفعه إلى وزارة التربية والتعليم لاعتماده.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، أن السيد المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم يُولي اهتمامًا كبيرًا بدعم وتطوير المنظومة التعليمية بالمحافظة، من خلال تبني الأفكار والمبادرات النوعية التي تهدف إلى بناء شخصية الطالب وتعزيز القيم والسلوكيات الإيجابية.

وأشارت وكيلة الوزارة  إلى أن المقترح الخاص بتطبيق بعض استراتيجيات التعليم الياباني داخل مدارس التعليم العام، سيتم عرضه أولاً على السيد المحافظ لإبداء الرأي والموافقة، تمهيدًا لرفعه إلى وزارة التربية والتعليم لدراسته والبت في إمكانية تعميمه، مع إمكانية استقطاع جزء من زمن اليوم الدراسي لتنفيذ تلك الأنشطة بشكل منتظم، بما لا يتعارض مع الخطة الدراسية المعتمدة.

كان الوفد الياباني للفصول الدراسية والأنشطة قد تفقد داخل المدرسة اليابانية ببني سويف ، حيث أبدوا إعجابهم بمستوى التفاعل داخل المؤسسة التعليمية، كما تم التأكيد على استمرارية التنسيق بين الجانبين المصري والياباني لتعزيز تبادل الخبرات، والعمل على تطبيق النموذج بشكل أوسع مستقبلاً.

وفد ياباني بني سويف محافظة بني سويف

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