حدث في دولة عربية.. فيديو مشاجرة يثير الجدل والداخلية توضح الحقيقة| شاهد

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حقيقة مقاطع فيديو تم تداولها على حساب أحد الأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعى تضمنت تعليقاً صوتياً يدعى نشوب مشاجرة بين عدد من المواطنين تبادلوا خلالها إطلاق النيران بمحافظة المنيا.

تفاصيل فيديو مشاجرة وإطلاق نيران

بالفحص تبين أن مقاطع الفيديو المشار إليها تعود إلى واقعة مشاجرة حدثت بأحد الموانئ بإحدى الدول العربية خلال شهر مارس الماضى ، وأن الأجهزة الأمنية بتلك الدولة اتخذت الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

تم تحديد وضبط القائم على نشر تلك المقاطع (عامل– "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر).

وبمواجهته أقر بتحصله عليها من مواقع التواصل الاجتماعى والتعليق عليها بصوته والادعاء بأن الواقعة حدثت بنطاق محافظة المنيا على غير الحقيقة لرفع نسب المشاهدات على صفحته وتحقيق أرباح مالية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.