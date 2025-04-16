قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زيادة معدلات التبادل التجاري بين مصر وتونس عام 2024
هل الإجهاد والتعب رخصة لجمع الصلاة؟.. أمين الفتوى يجيب
من غير جدل عقلي.. خالد الجندي يكشف أسهل رد على الملحدين
الزمالك يخطر زيزو بموعد التحقيق .. ويخاطب اتحاد الكرة بشأنه رسمياً
أحمد موسى: بدء المرحلة الأولى لتدريب السائقين على مسار الأتوبيس التردّدي |فيديو
حكم أداء الحج والعُمرة عن الغير بمقابل مادي .. عمرو الورداني يجيب | فيديو
الإسماعيلى يهزم الاتحاد السكندري بهدفين ويتأهل لربع النهائي
الديب أبوعلي: القاهرة لن تتراجع حتى تعيد الهدوء لـ غزة
أحمد موسي: مصر تخدم العالم منذ 155 عامًا عبر قناة السويس |فيديو
رئيس هيئة قناة السويس: أزمة البحر الأحمر أثرت علينا خلال سنة 2024
أسامة ربيع: شراكات مع السعودية والأردن في تطهير الموانئ وصناعة السفن
تفاصيل الحالة الصحية لـ شيريهان وحقيقة مرضها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

محلية النواب تناقش خطة الحكومة لتطوير ورفع كفاءة الأسواق الرسمية

مجلس النواب
مجلس النواب
ماجدة بدوى   -  
فريدة محمد

اجتمعت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، اليوم الأربعاء، لمتابعة تنفيذ خطة الحكومة بشأن تطوير ورفع كفاءة الأسواق الرسمية، والعشوائية وتحويلها لأسواق رسمية ودمجها بالاقتصاد الرسمي، وتعزيز دور القطاع الخاص في هذا الشأن، بهدف تعظيم موارد الدولة وتنمية الاقتصاد المحلي، فضلاً عن متابعة خطة الحكومة في التصدي لظاهرة الباعة الجائلين ودمجهم في الاقتصاد الرسمي.


و اكد   الدكتور سيد البدري، نائب مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ومدير مكون تحسين الخدمات بوزارة التنمية المحلية، إن وزارة التنمية المحلية قامت باتخاذ بعض الإجراءات منها إعداد مشروع قانون ينظم عمل الأسواق والسويقات على مستوى الجمهورية، وحوكمة الإيرادات وتمكين المحافظات من إدارة مواردها الذاتية، وإعداد قاعدة بيانات دقيقة وحديثة ويرفق بها خريطة جغرافية لسهولة اتخاذ القرارات.

و لفت إلى  أن الوزارة أصدرت دليل إرشادي للأسواق يتضمن الإطار التخطيطي والتصميمي ومعايير اختيار المواقع، كما قامت بإعداد مشروع قانون تنظيم الأسواق الرسمية وحظر الأسواق العشوائية، بالاضافة إلى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 33 لسنة 1957 بشأن الباعة المتجولين، وتم إرسال مشروعي القانونين إلى وزارة العدل.

و اكد  المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، إلى دور وزارة التنمية المحلية في تطوير الأسواق من خلال الفكر الممنهج، وأهمية ذلك، ووجه السؤال لممثلي وزارة المالية: هل تم الانتهاء من لائحة السويقات؟.

و لفت  ممثل وزارة التنمية المحلية أنه تم عقد اجتماعات بوزارة التنمية المحلية لمناقشة مشروع قانون تنظيم الأسواق لإيجاد مظلة تشريعية للأسواق وحظر إنشاء أسواق عشوائية.

و عرض  المهندس كريم محمود، مهندس التنمية العمرانية ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بوازرة التنمية المحلية، الدليل التصميمي للإدارة المحلية للأسواق والسويقات من حيث التصنيف وضوابط واشتراطات الموقع.

وأكد النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، عل أهمية التواصل مع إدارات الأسواق على مستوى المحافظات ومشاركة المحافظين.

و قال أ لمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، أنه بلغ حجم الأسواق العشوائية 1305 سوق عشوائي ولم يدرج بالحصر السويقات الصغيرة التي تعمل يومياً.

وأوضح، أنه تم التصنيف حسب الاستخدام (حرفي – مهني – غذائي) وبدء العمل من خلال خطة موضوعه.

و أكد  المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، إن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، توصي وزارة التنمية المحلية بافادتها بمذكرة رسمية باللوائح المنظمة للمواقف والسويقات، وقررت اللجنة استمرار نظر الموضوع.

وشارك في الاجتماع اللواء حمدي الجزار، مستشار وزير التنمية المحية لشئون المجالس النيابية، والمهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، وأحمد سعيد نائب رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، واللواء يحي الادغم سكرتير عام محافظة القاهرة، واللواء عبد الله عاشور حسن سكرتير عام مساعد محافظة دمياط، وعدد من ممثلي وزارات التنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية.

لجنة الإدارة المحلية مجلس النواب خطة الحكومة الاقتصاد المحلي الاقتصاد الرسمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد الجوية

الجو هيقلب من بكره.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة للمواطنين

صرف 500 جنيه زيادة على بطاقة التموين لهؤلاء.. كيف تحصل عليها؟

صرف 500 جنيه زيادة على بطاقة التموين لهؤلاء.. كيف تحصل عليها؟

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء يصدر 3 قرارات جديدة بشأن الإجازات المقبلة

تحول مفاجئ في حالة الطقس.. ماذا سيحدث غدا ؟

تحول مفاجئ في حالة الطقس.. ماذا سيحدث غدا؟

سعر أنبوبة البوتاجاز للمستهلك اليوم 16 أبريل 2025

سعر أنبوبة البوتاجاز للمستهلك اليوم 16 أبريل 2025

غلق محلات بلبن في الجيزة

تشميع بقرار رسمي.. سبب غلق 12 فرع لمحلات بلبن في الجيزة

زيزو

حقيقة الصور المتداولة لـ زيزو في النادي الأهلي

شعار الزمالك

بعد رحلة الإحتراف.. نجم مصري على أعتاب العودة إلي الزمالك

ترشيحاتنا

مطار بورسعيد

اللجنة العليا للتفتيش الأمني تتفقد مطار بورسعيد

جانب من اللقاء

رئيس هيئة الدواء يتابع جهود سحب الأدوية منتهية الصلاحية

المفرخ السمكي

جهاز حماية وتنمية البحيرات: نعمل على فع كفاءة المفرخات والمزارع السمكية

بالصور

تفاصيل الحالة الصحية لـ شيريهان وحقيقة مرضها

شريهان
شريهان
شريهان

سواد الشفايف مشكلة مزعجة ومحرجة.. ما أسبابها؟

سواد الشفايف مشكلة مزعجة ومحرجة .. ما أسبابها
سواد الشفايف مشكلة مزعجة ومحرجة .. ما أسبابها
سواد الشفايف مشكلة مزعجة ومحرجة .. ما أسبابها

بسبب مبيعات مشبوهة.. كندا تجمد عمل تسلا وتستبعدها

تسلا
تسلا
تسلا

أطعمة تسبب الإمساك لدى مرضى القولون العصبي

اطعمة تسبب الإمساك لدى مرضى القولون العصبي
اطعمة تسبب الإمساك لدى مرضى القولون العصبي
اطعمة تسبب الإمساك لدى مرضى القولون العصبي

فيديو

عمرو سلامة ومسلسل برستيج

عمرو سلامة يرد على تشبيه بريستيج: الاتهامات دي بقت عادة

المتهم

طلع بالعربية على الرصيف.. القبض على صاحب فيديو 6 أكتوبر| فيديو

حلا شيحة بالحجاب

اختيار الله خير لي.. حلا شيحة رجعت تاني للحجاب بشكل مفاجئ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: رقم لم ينتبه له أحد

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: أزمة “تيك توك”.. تهديدات للأمن القومي أم صراع جيوسياسي؟

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: القاهرة - باريس .. رسائل بعلم الوصول

نهال علام

نهال علام تكتب: جيل العيال المحظوظة

المزيد