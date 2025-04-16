ودع البطولة.. بيراميدز يخسر بثنائية نظيفة أمام حرس الحدود في كأس عاصمة مصر

اختتم فريق حرس الحدود مشواره في دور المجموعات من بطولة كأس عاصمة مصر بفوز مستحق على شباب بيراميدز بنتيجة 2-0، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن الجولة الأخيرة من المجموعة الأولى، مساء اليوم على استاد المكس بالإسكندرية.

شهدت المباراة تفوقًا واضحًا لحرس الحدود، حيث افتتح التسجيل اللاعب محمود العربي "أوكا" في الدقيقة +45 من الشوط الأول، بعد كرة عرضية من الجهة اليسرى أرسلها عمرو جمال، استلمها أوكا داخل منطقة الجزاء وسددها قوية سكنت الزاوية اليسرى للمرمى.

وفي الشوط الثاني، واصل حرس الحدود ضغطه الهجومي، وتمكن فرانك إيتوجا من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 77، بعد تمريرة رأسية مميزة من أحمد طعيمة وضعته في حالة انفراد، لينهي الهجمة بتسديدة قوية في الشباك.

وكان فريق حرس الحدود حصل في الشوط الأول على ركلة حرة من الجهة اليمنى، نفذها مؤمن عوض بعرضية داخل المنطقة، لكن الكرة وصلت بسهولة إلى يد الحارس أحمد ميهوب.

وبتلك النتيجة يصعد الحرس للدور التالي ويودع بيراميدز البطولة كثالث المجموعة.

تشكيل بيراميدز أمام حرس الحدود

حراسة المرمى: أحمد ميهوب

خط الدفاع: يوسف صحاري – حسن هشام – مروان عصام – عمر معلول

خط الوسط: عمر عبد العظيم – زياد شاكر – يوسف علي – علي حمودة – أحمد زهدي

خط الهجوم: هاشم شعبان

البدلاء:

زياد هيثم، أحمد سعيد، أحمد محمود، أدهم نبيل، يوسف شيكا، حسن طارق، أحمد فكري، بلال مؤمن، خالد حاتم.