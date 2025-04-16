الديب أبوعلي: القاهرة لن تتراجع حتى تعيد الهدوء لـ غزة

أكد الكاتب الصحفي الديب أبوعلي، المرشح بانتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين تحت السن، أن التحركات التي يقوم بها المسؤولون المصريون للتوصل لهدنة جديدة داخل قطاع غزة وإفشال المخططات الإسرائيلية تجاه القطاع وسكانه أربكت بعض المزايدين على دور القاهرة وقدرتها على وقف القتال وإعادة الهدوء للمنطقة بأكملها.

وأضاف أبوعلي - خلال تصريحات صحفية اليوم - أن فرض هدنة جديدة داخل قطاع غزة الآن رغم التعنت الإسرائيلي الواضح ومواصلة عمليات القتل والتطهير بحق سكان القطاع، سوف يساهم بشكل كبير في خفض التوتر في المنطقة بأكملها، معقبا: "عمليات القتال سواء في اليمن أو الجنوب اللبناني أو حتى داخل باقي المدن والبلدات الفلسطينية مرتبطة جميعها بالحرب في غزة وسوف تتراجع حدتها مباشرة وقد تتوقف نهائيا حال تم إقرار هدنة داخل غزة".

وأكد أبوعلي، أن هناك حالة ثقة كبيرة داخل الشارع المصري وبين الفلسطينيين أنفسهم في الجهود المصرية لوقف القتال ولديهم يقين كامل في صدق نوايا القاهرة لإخماد نيران الحرب مع الحفاظ على حقوق سكان غزة في البقاء على أراضيهم وإحباط أي مخططات بشأن مصيرهم ومستقبلهم.

واختتم الكاتب الصحفي، أن الثقة التي يحظى بها الدور المصري لدى اللاعبين الدوليين في المنطقة ولديهم مفاتيح الحل لأزماتها، إضافة للغزيين، أغضبت بعض القوى الإقليمية والعدو الإسرائيلي فما كان منهما إلا العمل على ضرب هذه الثقة وتشويهها.