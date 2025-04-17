للسعال والأنفلونزا.. تعرف على فوائد البرتقال الصحية

قدم الدكتور احمد صبرى خبير التغذية العلاجية، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك،فوائد البرتقال.

تعرف على فوائد البرتقال..

1- يصفي الدم ويقتل الدود وعصيره نافع.

2- عصير البرتقال يزيل الحمى ويقضي عليه ويساعد على هبوط درجة الحرارة

3- يطرد البلغم ومفيد لتنظيف البلعوم والحنجرة.

4- مدرر ومنظف للكلية والمثانة. ,ولكن يحتوي على الكثير من الاملاح ينبغي تجنبه لمن لديهم قدره كبيره على ترسيب الاملاح .

5- ملين ويزيل فضلات المعدة والأمعاء وينظفها.

6- البرتقال يساعد على إلتئام الجروح وشفاء الأمراض الجلدية ونافع لإرتفاع ضغط الدم.

7- يقوي المعدة ويقوي الأسنان ويزيل بعض أمراض اللثة في الفم ويفتت الحصى ويذيبها ويطرد الرمل من الجسم.

8- البرتقال وعصيره مقوي ومشهي خصوصا للذين يشتكون من فقر الدم.

9- يقوي الأعصاب والقلب ومنوم ومهدئ ومريح للدماغ.

10- البرتقال يقوي العظام والأظافر والشعر والأسنان ويقلل من نسبة الدهون(الكولسترو ل).

11- ينظم عملية الجهاز التنفسي .

12- مضاد ضد السعال والأنفلونزا.