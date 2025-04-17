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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحفيين تفتح ملفات المطورين المتقدمين لإنشاء المدينة السكنية اليوم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

تُجري نقابة الصحفيين، اليوم الخميس، فتح المظاريف الفنية والمالية للشركات المتقدمة لإنشاء المدينة السكنية.

وكان محمد خراجة، عضو مجلس نقابة الصحفيين، صرح بأنه سيتم فضّ المظاريف الفنية والمالية للشركات المتقدمة لإنشاء المدينة السكنية،  الخميس الموافق 17 أبريل، لاختيار المطور.

وكان خالد البلشي، نقيب الصحفيين، ومحمد خراجة، أمين الصندوق ورئيس لجنة الإسكان، وقعا عقد أرض النقابة بمدينة السادس من أكتوبر، ويتضمن العقد جميع الضوابط والاشتراطات والتسويات المالية، بحضور محمد سعد عبد الحفيظ، وكيل النقابة، والمهندس محمد عبد الله، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق 6 أكتوبر، إلى جانب عدد من مسؤولي الجهاز.

وجاء التوقيع بعد سداد النقابة للدفعة المقدمة من ثمن الأرض، والتي تبلغ 25% من إجمالي القيمة، بالإضافة إلى قسطين آخرين من إجمالي الأقساط المستحقة على النقابة.

وكانت النقابة طرحت مزايدة بين المطورين العقاريين لتنفيذ مدينة الصحفيين بمدينة السادس من أكتوبر، إذ تقدّم للمزايدة سبعة مطورين. ويتولى مركز دعم التصميمات المعمارية والهندسية بكلية الهندسة – جامعة القاهرة، بصفته الاستشاري المسؤول عن المشروع، فحص المظاريف الفنية والمالية.

يُذكر أن آخر موعد لتقديم العروض كان يوم 29 مارس 2025، ليتم بعدها اختيار أفضل العروض الفنية والمالية تمهيدًا للبدء في تنفيذ المشروع. ومن المقرر أن تنتهي الأعمال خلال فترة لا تتجاوز 36 شهرًا من تاريخ توقيع العقد.

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