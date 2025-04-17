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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

كيدهن عظيم.. حاولت الانتقام من طليقها فادعت تزعمه عصابة بالجيزة

أرشيفية
أرشيفية
ندى سويفى

تباشر النيابة العامة بالجيزة تحقيقات موسعة في تداول منشورات لشخص يحمل أسلحة نارية مصحوبة بتعليق أن صاحب الصورة يمارس أعمال البلطجة وترويع المواطنين.

فجرت تحريات مباحث الجيزة وتحقيقات النيابة مفاجأة، حيث تبين أن المنشورات ما هي إلا "كيد نسا"، حيث ألقي القبض على صاحب الصور والذي أقر أنه بالفعل من يظهر بالصور إلا انه لم يستخدم تلك الأسلحة في أية جرائم، وأن طليقته هي من استولت على الصور من هاتفه وقامت بنشرها بهدف توريطه وسجنه بسبب خلافات بينهما عقب الطلاق.

واستجوبت النيابة طليقة الشاب والتي اعترفت بأنها وراء نشر الصور لرغبتها في الانتقام من طليقها بسبب تفاقم الخلافات بينهما عقب انفصالهما، فقررت تلفيق تهمة البلطجة وحيازة أسلحة نارية له تنفيذا لرغبتها بحبسه.

قررت النيابة المختصة حجز السيدة 24 ساعة على ذمة التحريات حول ملابسات الواقعة كاملة، كما قررت حجز الشاب بعدما تم تحريز الأسلحة التي ظهرت معه بالصور.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية حقيقة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن صور تُظهر أحد الأشخاص يحمل أسلحة نارية، مع ادعاءات بممارسته وأشخاص آخرين لأعمال بلطجة على المواطنين في محافظة الجيزة.

بالفحص، تبين أن الادعاءات المتداولة غير صحيحة، وأن الأمر يتعلق بخلافات عائلية بين الشخص الظاهر في الصور وطليقته، وقد جرى ضبط الطرفين، وبمواجهته أقر بأن طليقته حصلت على الصور من هاتفه المحمول وقامت بنشرها عبر الإنترنت، بدافع الانتقام على خلفية خلافات قائمة بينهما.

من جانبها، أقرت الطليقة بما جاء على لسانه، وجرى ضبط الأسلحة التي ظهرت بالصور، وقد اتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما.

الانتقام طليقها عصابة الجيزة النيابة العامة

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