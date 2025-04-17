تصميم عصري وجذاب.. أودي A6 موديل 2026 تظهر لأول مرة

كشفت شركة أودي عن طرازها الجديد اودي A6 موديل 2026 ، وتنتمي A6 لفئة السيارات السيدان الفاخرة، وتظهر بتصميم عصري وجذاب، وتمتلك العديد من التكنولوجيات المتطورة التى تعمل على راحة قائد السيارة وركابها .

اودي A6 موديل 2026

تعتمد سيارة اودي A6 موديل 2026 على منصة الاحتراق الممتازة (PPC)، وهي نفسها الموجودة في سيارة اودي A5 الجديدة .

اودي A6 موديل 2026

- أبعاد اودي A6 موديل 2026

تأتى سيارة اودي A6 موديل 2026 طول 499 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2927 مم، وبها مساحة صندوق أمتعة تصل إلى 492 لتر .

اودي A6 موديل 2026

- محرك اودي A6 موديل 2026

تستمد سيارة اودي A6 موديل 2026 قوتها من محرك سعة 2000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 201 حصان، وبها عزم دوران 340 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتعمل بقوة الدفع الأمامي للعجلات .

ويوجد بسيارة اودي A6 موديل 2026 محرك اخر 6 سلندر سعة 3000 سي سي، وبه تقنية مايلد هايبرد، ونظام دفع كواترو الرباعي للعجلات، وتنتج قوة 362 حصان، وعزم دوران 550 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

اودي A6 موديل 2026

وتمتلك سيارة اودي A6 موديل 2026 محرك 2000 سي سي، بتقنية 48 فولت، وتخرج قوة 201 حصان، وعزم دوران 400 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

وتتسارع اودي A6 موديل 2026 من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة فى مدة 4.7 ثانية، وتصل سرعتها القصوي إلى 250 كم/ساعة

- مواصفات اودي A6 موديل 2026

زودت سيارة اودي A6 موديل 2026 بـ شريط إضاءة خلفي عريض، وبها جنيحات سوداء، وبها نظام عادم مزدوج، وبها جنوط رياضية مقاس 23 بوصه، وبها لوحة عدادات رقمية مقاس 11.9 بوصه، وشاشة نظام المعلومات والترفيه مقاس 14.5 بوصه .

اودي A6 موديل 2026

وتحتوي سيارة اودي A6 موديل 2026 على شاشة للركاب مقاس 10.9 بوصة، وبها زجاج عازل للصوت في النوافذ الخلفية، وبها عوازل للأبواب والنوافذ ، وبها نظام صوتى مكون من 20 مكبر صوت، ونظام تحكم أوتوماتيك بالمناخ بأربع مناطق، وأبواب بإغلاق سلس، وتوجيه خلفي، ونظام تعليق هوائي متكيف، وبها سقف زجاجي بانوراما يتحول من معتم إلى شفاف بلمسة زر.