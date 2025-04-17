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غير معلنة .. وزير خارجية الاحتلال يزور بريطانيا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

غير معلنة .. وزير خارجية الاحتلال يزور بريطانيا

وزير خارجية الإحتلال ونظيره البريطاني
وزير خارجية الإحتلال ونظيره البريطاني
محمود نوفل

 التقى وزير الخارجية ديفيد لامي نظيره في دولة الإحتلال الإسرائيلي جدعون ساعر خلال زيارة غير معلنة قام بها الأخير إلى لندن.


وبحسب البيان الصادر عن السلطات البريطانية ، فقد وصفت الخارجية في لندن الزيارة بأنها "خاصة"، لكنها أوضحت أن لامي ناقش مع ساعر جميع القضايا المتعلقة بالشرق الأوسط.

وأكدت الخارجية البريطانية أن اللقاء بين لامي وساعر ناقش الوضع في غزة وعددا من القضايا الملحة في الشرق الأوسط، وذلك خلال ما وصفته الخارجية بـ"زيارة خاصة" أجراها ساعر إلى المملكة المتحدة.

 وقالت إن لامي ناقش خلال لقائه مع ساعر عدة ملفات، من بينها المفاوضات الجارية بشأن الأٍرى، وحماية عمال الإغاثة، والحاجة إلى إنهاء الحصار الإنساني على غزة، ووقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، إضافة إلى الملف النووي الإيراني.

كما تطرق لامي إلى "أهمية" زيارات أعضاء البرلمان البريطاني إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك بعد أن منعت السلطات الإسرائيلية دخول نائبين من حزب العمال.

ومن جانبه ، قالت النائبة المستقلة عن كوفنتري الجنوبية، زارا سلطانة، إن زيارة ساعر "تشكل إهانة مباشرة للقانون الدولي وللشعب الفلسطيني الذي يعاني من الإبادة الجماعية والاحتلال العسكري والفصل العنصري تحت حكومته".

بريطانيا ديفيد لامي دولة الإحتلال جدعون ساعر وزير الخارجية الشرق الأوسط

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