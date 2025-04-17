قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رد فعل زوجة الخطيب على منشور مصطفى القاضي المسيء
حركة فتح بـ هولندا: الإسرائيليون يستغلون الدين لتحقيق أهداف القتل والحقد
للكشف عن «الأنيميا والسمنة التقزم»| متحدث «الصحة»: 60 مليون طالب استفادوا من مبادرة الرئيس
تعليق قبولهم بالجامعات.. قرار روسي عاجل بشأن الطلاب السوريين
مصر تعتزم إنشاء مصنع لإنتاج وقود الطائرات المستدام ESAF .. تفاصيل
الإسكان توضح خطوات التقديم على شقق الطروحات الجديدة |تفاصيل
غير معلنة .. وزير خارجية الاحتلال يزور بريطانيا
البابا تواضروس يترأس صلوات خميس العهد بدير القديس مارمينا بمريوط
سعر الدولار اليوم الخميس 17 أبريل 2025 في البنوك المصرية
توزيع درجات امتحانات الثانوية العامة 2025 في جميع المواد | تفاصيل رسمية عاجلة
الإسرائيليون يستغلون الدين لتحقيق أهداف القتـ.ــل والحقد والتحريض.. تفاصيل
اتظلمتوا.. زوجة إبراهيم شيكا تنعي ناشيء الزمالك السابق سعد محمد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

البابا تواضروس يترأس صلوات خميس العهد بدير القديس مارمينا بمريوط

البابا تواضروس يترأس صلوات خميس العهد بدير القديس مارمينا بمريوط
البابا تواضروس يترأس صلوات خميس العهد بدير القديس مارمينا بمريوط
أ ش أ

ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية صلوات "خميس العهد" صباح اليوم بدير القديس مارمينا العجايبي بكينج مريوط بالإسكندرية بحضور عدد من الأباء الأساقفة والكهنة والرهبان. 


وتشهد جميع الكنائس القبطية الأرثوذكسية في مصر وبلاد المهجر صلوات "خميس العهد"، الذي يعتبر تذكار العشاء الأخير للسيد المسيح مع تلاميذه، وهو اليوم الذي غسل فيه أرجل تلاميذه ووعظ فيهم بأن يحبوا بعضهم البعض كما أحبهم هو ، وترك لهم وصيته.


ويقوم الكاهن - في ذلك اليوم - بالصلاة على المياه ورش أرجل الرجال، بها كرمز لقيام السيد المسيح بغسل أرجل التلاميذ في إشارة للمحبة والتواضع، وفيه أيضا القبض على السيد المسيح ليلا بعد خيانة تلميذه يهوذا له وتسليمه لليهود ومحاكمته بتهمة التجديف.


وخميس العهد هو اليوم الخامس من أسبوع الآلام ، يسبقه أربعاء البصخة ويليه الجمعة العظيمة، فيما تحتفل الكنيسة مساء السبت المقبل بقداس عيد القيامة المجيد.


ويترأس البابا تواضروس وأساقفة المجمع المقدس صلاة القداس بالكاتدرائية الكبرى بالعباسية بحضور كبار رجال الدولة والقيادات الشعبية والتنفيذية والشعب القبطي.

قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية صلوات خميس العهد دير القديس مارمينا العجايبي بكينج مريوط بالإسكندرية الكنائس القبطية الأرثوذكسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة المطربة

اللودر كسّر عربيتها .. مطربة شهيرة تتعرّض لحادث سير بالتجمع الخامس |شاهد

حالة الطقس

تغيرات مفاجأة في درجات الحرارة تبدأ غدا .. بيان مهم من هيئة الأرصاد

كريم الحسيني

اللهم أجرني في مصيبتي.. كريم الحسيني يعلن تعرضه لحادث

الحكومة أصدرت القرار| مفاجأة تنتظر 4.5 مليون موظف خلال أيام.. وهذا موعد الزيادة

الحكومة أصدرت القرار| مفاجأة تنتظر 4.5 مليون موظف خلال أيام.. وهذا موعد الزيادة

تحول مفاجئ وغير متوقع في حالة الطقس.. ماذا يتظر المصريين الساعات المقبلة؟

تحول مفاجئ وغير متوقع في حالة الطقس.. ماذا ينتظر المصريين الساعات المقبلة؟

محمود الخطيب

بعد الدعاء على الخطيب.. مصطفى القاضي يكشف حقيقة منشوره المثير على فيسبوك

قلبها مكسور.. هنا الزاهد تكشف تفاصيل طلاقها من أحمد فهمي وعلاقتها بـ طلعت زكريا

قلبها مكسور .. هنا الزاهد تكشف تفاصيل طلاقها من أحمد فهمي وعلاقتها بـ طلعت زكريا

قراءة القران

هذه السورة تخفف سكرات الموت.. داوم عليها يرزقك الله حسن الخاتمة

ترشيحاتنا

بعد غد.. افتتاح معرض زهور الربيع بالمتحف الزراعي بالدقي

بعد غد.. افتتاح معرض زهور الربيع بالمتحف الزراعي بالدقي

بيت العائلة المصرية يُهنىء المسيحيين في مصر والعالم بعيد القيامة المجيد

بيت العائلة المصرية يُهنىء المسيحيين في مصر والعالم بعيد القيامة المجيد

ورشة عمل بهيئة المحطات النووية

ورشة وطنية بمشاركة خبراء دوليين لدعم الأمان الإشعاعي بالمحطات النووية المصرية

بالصور

بكل بساطة.. طريقة عمل العيش الفينو

.طريقة عمل عيش الفينو
.طريقة عمل عيش الفينو
.طريقة عمل عيش الفينو

نضارة وخدود موردة.. فوائد يمنحها عصير البنجر للبشرة

عصير البنجر لوجه نضر موًرد و بشره رائعه
عصير البنجر لوجه نضر موًرد و بشره رائعه
عصير البنجر لوجه نضر موًرد و بشره رائعه

للسعال والأنفلونزا.. تعرف على فوائد البرتقال الصحية

.تعرف على فوائد البرتقال
.تعرف على فوائد البرتقال
.تعرف على فوائد البرتقال

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبادي؟

.ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبادى؟
.ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبادى؟
.ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبادى؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: رقم لم ينتبه له أحد

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: أزمة “تيك توك”.. تهديدات للأمن القومي أم صراع جيوسياسي؟

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: القاهرة - باريس .. رسائل بعلم الوصول

نهال علام

نهال علام تكتب: جيل العيال المحظوظة

المزيد