قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رد فعل زوجة الخطيب على منشور مصطفى القاضي المسيء
حركة فتح بـ هولندا: الإسرائيليون يستغلون الدين لتحقيق أهداف القتل والحقد
للكشف عن «الأنيميا والسمنة التقزم»| متحدث «الصحة»: 60 مليون طالب استفادوا من مبادرة الرئيس
تعليق قبولهم بالجامعات.. قرار روسي عاجل بشأن الطلاب السوريين
مصر تعتزم إنشاء مصنع لإنتاج وقود الطائرات المستدام ESAF .. تفاصيل
الإسكان توضح خطوات التقديم على شقق الطروحات الجديدة |تفاصيل
غير معلنة .. وزير خارجية الاحتلال يزور بريطانيا
البابا تواضروس يترأس صلوات خميس العهد بدير القديس مارمينا بمريوط
سعر الدولار اليوم الخميس 17 أبريل 2025 في البنوك المصرية
توزيع درجات امتحانات الثانوية العامة 2025 في جميع المواد | تفاصيل رسمية عاجلة
الإسرائيليون يستغلون الدين لتحقيق أهداف القتـ.ــل والحقد والتحريض.. تفاصيل
اتظلمتوا.. زوجة إبراهيم شيكا تنعي ناشيء الزمالك السابق سعد محمد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

للكشف عن «الأنيميا والسمنة التقزم»| متحدث «الصحة»: 60 مليون طالب استفادوا من مبادرة الرئيس

مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن "الأنيميا والسمنة التقزم"
مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن "الأنيميا والسمنة التقزم"
أ ش أ

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور حسام عبدالغفار، استفادة أكثر من 60 مليون طالب من مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي للكشف المبكر عن "الأنيميا والسمنة والتقزم".

وقال عبدالغفار – في مداخلة مع قناة (إكسترا نيوز)، اليوم /الخميس/ – إن "مبادرة السيد الرئيس السيسي للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم لدى طلاب المدارس، انطلقت في نوفمبر 2018 بهدف تعزيز الصحة العامة"، مشيرًا إلى أن المبادرة تستهدف الأطفال في المدارس من سن 6 إلى 12 عامًا، وقد تجاوز عدد الطلاب الذين خضعوا للكشف منذ انطلاق المبادرة حتى اليوم أكثر من 60 مليون طالب.

وأضاف أن المبادرة، خلال العام الدراسي الحالي 2024 – 2025، قامت بالكشف على 11 مليون طالب، موضحًا أنها تتم بالتعاون بين وزارة الصحة، ووزارة التربية والتعليم، والهيئة العامة للتأمين الصحي.

وأشار إلى أن الهدف الأساسي من المبادرة هو اكتشاف ورصد حالات الأنيميا والتقزم والسمنة بين طلاب المرحلة الابتدائية، موضحًا أن تأثير هذه الأمراض لا يقتصر على الجانب الجسدي فقط، بل يمتد إلى التأثير على النمو الإدراكي والعقلي، والتحصيل الدراسي للطالب.

وأوضح أن الطالب المصاب لا يستطيع تحصيل العلوم، أو المتابعة، أو التركيز مع زملائه من أقرانه، لافتًا إلى أن المبادرة تُعد من أهم المبادرات التي تُعنى بالصحة العامة، خاصة في هذه المرحلة العمرية التي يُبنى عليها مستقبل الطالب خلال السنوات المقبلة.

ولفت إلى أنه بعد الكشف على الطالب والتأكد من إصابته بأيٍّ من هذه الأمراض، يتم تحويله إلى عيادات التأمين الصحي في جميع المحافظات لتلقي العلاج، مع وجود متابعة مستمرة من الهيئة العامة للتأمين الصحي، مضيفًا أن هناك أكثر من ألفَي فريق طبي مدرَّب يتحركون على مستوى الجمهورية، ويعملون وفق آليات واضحة لتحقيق أهداف المبادرة.
 

المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي كشف المبكر عن الانيميا والسمنة والتقزم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة المطربة

اللودر كسّر عربيتها .. مطربة شهيرة تتعرّض لحادث سير بالتجمع الخامس |شاهد

حالة الطقس

تغيرات مفاجأة في درجات الحرارة تبدأ غدا .. بيان مهم من هيئة الأرصاد

كريم الحسيني

اللهم أجرني في مصيبتي.. كريم الحسيني يعلن تعرضه لحادث

الحكومة أصدرت القرار| مفاجأة تنتظر 4.5 مليون موظف خلال أيام.. وهذا موعد الزيادة

الحكومة أصدرت القرار| مفاجأة تنتظر 4.5 مليون موظف خلال أيام.. وهذا موعد الزيادة

تحول مفاجئ وغير متوقع في حالة الطقس.. ماذا يتظر المصريين الساعات المقبلة؟

تحول مفاجئ وغير متوقع في حالة الطقس.. ماذا ينتظر المصريين الساعات المقبلة؟

محمود الخطيب

بعد الدعاء على الخطيب.. مصطفى القاضي يكشف حقيقة منشوره المثير على فيسبوك

قلبها مكسور.. هنا الزاهد تكشف تفاصيل طلاقها من أحمد فهمي وعلاقتها بـ طلعت زكريا

قلبها مكسور .. هنا الزاهد تكشف تفاصيل طلاقها من أحمد فهمي وعلاقتها بـ طلعت زكريا

قراءة القران

هذه السورة تخفف سكرات الموت.. داوم عليها يرزقك الله حسن الخاتمة

ترشيحاتنا

بعد غد.. افتتاح معرض زهور الربيع بالمتحف الزراعي بالدقي

بعد غد.. افتتاح معرض زهور الربيع بالمتحف الزراعي بالدقي

بيت العائلة المصرية يُهنىء المسيحيين في مصر والعالم بعيد القيامة المجيد

بيت العائلة المصرية يُهنىء المسيحيين في مصر والعالم بعيد القيامة المجيد

ورشة عمل بهيئة المحطات النووية

ورشة وطنية بمشاركة خبراء دوليين لدعم الأمان الإشعاعي بالمحطات النووية المصرية

بالصور

بكل بساطة.. طريقة عمل العيش الفينو

.طريقة عمل عيش الفينو
.طريقة عمل عيش الفينو
.طريقة عمل عيش الفينو

نضارة وخدود موردة.. فوائد يمنحها عصير البنجر للبشرة

عصير البنجر لوجه نضر موًرد و بشره رائعه
عصير البنجر لوجه نضر موًرد و بشره رائعه
عصير البنجر لوجه نضر موًرد و بشره رائعه

للسعال والأنفلونزا.. تعرف على فوائد البرتقال الصحية

.تعرف على فوائد البرتقال
.تعرف على فوائد البرتقال
.تعرف على فوائد البرتقال

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبادي؟

.ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبادى؟
.ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبادى؟
.ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبادى؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: رقم لم ينتبه له أحد

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: أزمة “تيك توك”.. تهديدات للأمن القومي أم صراع جيوسياسي؟

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: القاهرة - باريس .. رسائل بعلم الوصول

نهال علام

نهال علام تكتب: جيل العيال المحظوظة

المزيد