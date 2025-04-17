حبس صياد أطلق الخرطوش على زميله بسوهاج.. ما السبب؟

قررت النيابة العامة بمركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، حبس صياد 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالشروع في قتل زميله بإطلاق عيار خرطوش من سلاح خرطوش كان بحوزته؛ بسبب خلاف على أماكن صيد الأسماك بنهر النيل.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا، يفيد بإصابة المدعو "طارق م. ع. أ. ع"، 37 عامًا، صياد، برش خرطوش في ظهره.

وتم نقله إلى مستشفى جرجا العام، ثم تحويله إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديد؛ لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية.

وبالفحص وسماع أقوال والد المجني عليه، ويدعى "م. ع. أ"، 60 عامًا، أفاد بأنه أثناء تواجد نجله بمنطقة الصيد، نشب خلاف بينه وبين المتهم "عبد الرسول م. أ. ع"، 61 عامًا، صياد، تطور إلى قيام الأخير بإطلاق النار عليه باستخدام سلاح خرطوش كان بحوزته.

تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، مبررًا ذلك بوجود خلافات سابقة بينهما على أماكن الصيد.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وقررت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.