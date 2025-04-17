قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خطوات استخراج تراخيص بناء جديدة إلكترونيًا
وزارة الحج السعودية: 24 ألف زائر لـ منتدى العمرة في نسخته الثانية
الحكومة: جميع السلع الأساسية متوفرة بكميات آمنة داخل المنافذ التموينية
الحكومة: صرف مستحقات توريد القمح خلال 48 ساعة من تاريخ التسليم
رئيس النواب يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة المجيد
قرار جمهوري بالموافقة على اتفاق منحة من كندا
ارتفاع درجات الحرارة بداية من اليوم .. والأرصاد تعلن التفاصيل.. فيديو
غرامة 3000 جنيه عقوبة استعمال أجهزة بالسيارة تؤثر على عمل الرادار
وزير الإسكان يتابع أعمال تطوير الطرق ورفع الكفاءة بعدد من المدن الجديدة
رئيس الوزراء يتابع مع المالية والتموين تأمين احتياجات المواطنين وتوفير السلع
وفاء عامر تعلق على فصل سلاف فواخرجي من نقابة الممثلين السورين
وزير التعليم العالي يبحث سبل تعزيز التعاون مع المجلس الثقافي البريطاني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حبس صياد أطلق الخرطوش على زميله بسوهاج.. ما السبب؟

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

قررت النيابة العامة بمركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، حبس صياد 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالشروع في قتل زميله بإطلاق عيار خرطوش من سلاح خرطوش كان بحوزته؛ بسبب خلاف على أماكن صيد الأسماك بنهر النيل.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا، يفيد بإصابة المدعو "طارق م. ع. أ. ع"، 37 عامًا، صياد، برش خرطوش في ظهره.

وتم نقله إلى مستشفى جرجا العام، ثم تحويله إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديد؛ لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية.

وبالفحص وسماع أقوال والد المجني عليه، ويدعى "م. ع. أ"، 60 عامًا، أفاد بأنه أثناء تواجد نجله بمنطقة الصيد، نشب خلاف بينه وبين المتهم "عبد الرسول م. أ. ع"، 61 عامًا، صياد، تطور إلى قيام الأخير بإطلاق النار عليه باستخدام سلاح خرطوش كان بحوزته.

تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، مبررًا ذلك بوجود خلافات سابقة بينهما على أماكن الصيد.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وقررت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج حبس النيابة العامة صياد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كريم الحسيني

اللهم أجرني في مصيبتي.. كريم الحسيني يعلن تعرضه لحادث

محمود الخطيب

بعد الدعاء على الخطيب.. مصطفى القاضي يكشف حقيقة منشوره المثير على فيسبوك

الحكومة أصدرت القرار| مفاجأة تنتظر 4.5 مليون موظف خلال أيام.. وهذا موعد الزيادة

الحكومة أصدرت القرار| مفاجأة تنتظر 4.5 مليون موظف خلال أيام.. وهذا موعد الزيادة

تحول مفاجئ وغير متوقع في حالة الطقس.. ماذا يتظر المصريين الساعات المقبلة؟

تحول مفاجئ وغير متوقع في حالة الطقس.. ماذا ينتظر المصريين الساعات المقبلة؟

زوجة محمود الخطيب

رد فعل زوجة الخطيب على منشور مصطفى القاضي المسيء

زوجة ابراهيم شيكا

اتظلمتوا.. زوجة إبراهيم شيكا تنعي ناشيء الزمالك السابق سعد محمد

قراءة القران

هذه السورة تخفف سكرات الموت.. داوم عليها يرزقك الله حسن الخاتمة

مصطفي بدرة

هل الذهب الاستثمار الأمثل في الوقت الحالي؟.. خبير اقتصادي يجيب

ترشيحاتنا

طريقة عمل طواجن المكرونة بالدجاج

طريقة عمل طواجن المكرونة بالدجاج

ترامب

بعد إصابة دونالد ترامب.. كل ما تود معرفته عن مرضه

بوسي

بالفرو.. بوسي تثير الجدل بإطلالة راقية| شاهد

بالصور

بكل بساطة.. طريقة عمل العيش الفينو

.طريقة عمل عيش الفينو
.طريقة عمل عيش الفينو
.طريقة عمل عيش الفينو

نضارة وخدود موردة.. فوائد يمنحها عصير البنجر للبشرة

عصير البنجر لوجه نضر موًرد و بشره رائعه
عصير البنجر لوجه نضر موًرد و بشره رائعه
عصير البنجر لوجه نضر موًرد و بشره رائعه

للسعال والأنفلونزا.. تعرف على فوائد البرتقال الصحية

.تعرف على فوائد البرتقال
.تعرف على فوائد البرتقال
.تعرف على فوائد البرتقال

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبادي؟

.ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبادى؟
.ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبادى؟
.ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبادى؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: رقم لم ينتبه له أحد

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: أزمة “تيك توك”.. تهديدات للأمن القومي أم صراع جيوسياسي؟

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: القاهرة - باريس .. رسائل بعلم الوصول

نهال علام

نهال علام تكتب: جيل العيال المحظوظة

المزيد