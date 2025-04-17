طلب إحاطة بشأن شكاوى المواطنين من عدم الالتزام بتعريفة الركوب بعد تحريك أسعار المحروقات

تقدمت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الحكومة ممثلة في وزارة التنمية المحلية، بشأن شكاوى المواطنين من عدم الالتزام بتعريفة الركوب في العديد من المواقف على مستوى الجمهورية.

عدم الالتزام بتعريفة الركوب

وقالت النائبة إنه منذ إعلان الحكومة تحريك أسعار المحروقات والتي تضمنت زيادة في أسعار السولار والبنزين، ارتفعت معها أسعار تعريفة الركوب، وهو ما تم الكشف عنه من خلال المحافظات المختلفة.

وأضافت أمل سلامة: “الإشكالية في الأمر أن التعريفات التي تم الإعلان عنها مع زيادة أسعار المحروقات، بعض السائقين لم يلتزموا بها، على الرغم من وجود حملات لوزارة التنمية المحلية والمحافظين للتفتيش على المواقف”.

تقطيع المسافات والتحايل

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن المواطنين اشتكوا كذلك من تحايل بعض السائقين من عدم الالتزام بخطوط السير، من خلال تقطيع المسافات، ما يحمل الركاب أعباءً إضافية.

وطالبت النائبة أمل سلامة، بتكثيف الرقابة على المواقف، وتفعيل خدمات استقبال الشكاوى، لرفع المعاناة عن المواطنين في ظل زيادة الأعباء المعيشية.