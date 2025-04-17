بعد محمد صلاح.. ليفربول يعلن تجديد عقد فيرجيل فان دايك

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الخميس، تجديد عقد قائده الهولندي فيرجيل فان دايك.



وقال النادي الإنجليزي في بيان رسمي: "وقع فيرجيل فان ديك اليوم عقدًا جديدًا مع نادي ليفربول لكرة القدم لتمديد فترة وجوده مع النادي بعد موسم 2024-25".

وأضاف البيان: تأتي هذه الأخبار في أعقاب موافقة محمد صلاح أيضًا على شروط جديدة مع النادي الأسبوع الماضي".



أول تعليق من فان دايك

وقال فان دايك لموقع ناديه: "أنا سعيد جدًا وفخور جدًا، من الواضح أن هناك الكثير من المشاعر التي تخطر ببالي الآن وأنا أتحدث عن هذا الأمر".

وأضاف: "إنه شعورٌ بالفخر والسعادة، إنه لأمرٌ لا يُصدق، إن مسيرتي الكروية حتى الآن، وأن أتمكن من تمديدها لعامين آخرين في هذا النادي، أمرٌ مذهل، وأنا سعيدٌ للغاية".



وتابع: "لطالما كان ليفربول هو الخيار الأمثل، هكذا كان الحال، كان دائمًا في ذهني، وكان دائمًا الخطة، وكان دائمًا ليفربول هو الخيار الأمثل".

وختم: "لم يكن لدي أدنى شك في أن هذا هو المكان الأمثل لي ولعائلتي، أنا من سكان ليفربول، وصفني أحدهم مؤخرًا بأنني من سكان سكاوزر المتبنين، أنا فخور جدًا بسماع هذه الكلمات، فهي تمنحني شعورًا رائعًا".