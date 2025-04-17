إعلام إسرائيلي: مسؤولون سابقون حذروا الرئيس من كارثة بسبب سياسات نتنياهو

أفادت القاهرة الإخبارية نقلًا عن وسائل إعلام إسرائيلية، بأن عددًا من الرؤساء السابقين للمؤسسات الأمنية في إسرائيل عقدوا اجتماعًا مع الرئيس الإسرائيلي، حذروا خلاله من تداعيات السياسات التي يتبعها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ووفقًا للتقارير، أكد هؤلاء المسؤولون أن سلوك نتنياهو في المرحلة الحالية قد يقود إلى كارثة جديدة، سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي، مشيرين إلى خطورة الأوضاع السياسية والانقسامات المجتمعية المتصاعدة في إسرائيل.

وتأتي هذه التحذيرات في وقت تشهد فيه إسرائيل حالة من التوتر السياسي والاحتجاجات المتواصلة ضد الحكومة، إلى جانب التحديات الأمنية المتزايدة في المنطقة.