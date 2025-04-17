أخبار العالم | نتنياهو يوجّه بمواصلة مفاوضات غزة.. وحماس تعد ردها وترامب يحبط خطة نتنياهو لضرب نووي إيران

نشر موقع صدى البلد" الإخباري خلال الساعات القليلة الماضية، عددًا من الأخبار والموضوعات المهمة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي كان أبرزها:
نتنياهو يوجّه بمواصلة مفاوضات غزة.. وحماس تعد ردها
أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، توجيهات لفريقه المفاوض بمواصلة الخطوات للدفع باتجاه الإفراج عن الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في قطاع غزة.
الجيش اللبناني يعتقل مجموعة أطلقت صواريخ باتجاه إسرائيل
أعلن الجيش اللبناني، الأربعاء، اعتقال مجموعة مؤلفة من فلسطينيين وسوريين، قال إنها مسؤولة عن إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل في مارس الماضي.
إيران: الحشد العسكري الأمريكي يثير تساؤلات عن جدية المفاوضات
اعتبرت إيران أن التهديدات والحشد العسكري الأمريكي في المنطقة، تثير التساؤلات بشأن جدية ونوايا واشنطن في المفاوضات التي تخوضها مع طهران بشأن برنامجها النووي.
أوكرانيا .. هجوم روسي بالمسيّرات على دنيبرو يوقع عدة ضحايا
قال حاكم إقليم دنيبروبتروفسك في أوكرانيا إن امرأة قتلت وأصيب 7 أشخاص، يوم الأربعاء، في هجوم نفذته روسيا بطائرات مسيّرة على مدينة "دنيبرو" بجنوب شرقي البلاد.
مباحثات أمريكية إندونيسية حول التعاون الدفاعي والأمني والرسوم
ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الأربعاء، أن وزير الخارجية ماركو روبيو ناقش الرسوم الجمركية وسبل توطيد التعاون الدفاعي والأمني في اجتماع مع وزير خارجية إندونيسيا.
وسط انقسامات داخلية.. ترامب يحبط خطة نتنياهو لضرب نووي إيران
كشفت عنه صحيفة “نيويورك تايمز” أن إسرائيل تخطط لضرب المواقع النووية الإيرانية في الشهر المقبل، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تراجع عن تلك الخطة في الأسابيع الأخيرة،
تتعلق بالنفط الإيراني.. عقوبات أمريكية جديدة ضد الصين
فرضت الولايات المتحدة، الأربعاء، عقوبات جديدة تستهدف صادرات النفط الإيرانية، وتشمل شركة تكرير نفط صغيرة في الصين.
اليمن .. مصرع قيادات حوثية رفيعة بغارات أمريكية
كشفت مصادر عسكرية يمنية عن مقتل قيادات في ميليشيا الحوثي، بينهم قيادي رفيع، في إحدى الغارات الجوية الأمريكية التي استهدفت العاصمة اليمنية صنعاء، ليل الأربعاء الخميس.
بسبب غزة .. المالديف تحظر دخول حاملي جوازات السفر الإسرائيلية
أعلن مكتب رئيس جزر المالديف محمد معز، الأربعاء، أن بلاده ستحظر دخول حاملي جوازات السفر الإسرائيلية إلى أراضيها، متهمًا إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين خلال حرب غزة.
بيان صيني ماليزي يحث على التنفيذ الكامل لاتفاق وقف النار في غزة
طالبت الصين وماليزيا، اليوم الخميس، إسرائيل بتنفيذ وقف إطلاق النار في قطاع غزة بشكل كامل.