أخبار العالم | نتنياهو يوجّه بمواصلة مفاوضات غزة.. وحماس تعد ردها وترامب يحبط خطة نتنياهو لضرب نووي إيران

نشر موقع صدى البلد" الإخباري خلال الساعات القليلة الماضية، عددًا من الأخبار والموضوعات المهمة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي كان أبرزها:

أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، توجيهات لفريقه المفاوض بمواصلة الخطوات للدفع باتجاه الإفراج عن الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في قطاع غزة.

أعلن الجيش اللبناني، الأربعاء، اعتقال مجموعة مؤلفة من فلسطينيين وسوريين، قال إنها مسؤولة عن إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل في مارس الماضي.

اعتبرت إيران أن التهديدات والحشد العسكري الأمريكي في المنطقة، تثير التساؤلات بشأن جدية ونوايا واشنطن في المفاوضات التي تخوضها مع طهران بشأن برنامجها النووي.

قال حاكم إقليم دنيبروبتروفسك في أوكرانيا إن امرأة قتلت وأصيب 7 أشخاص، يوم الأربعاء، في هجوم نفذته روسيا بطائرات مسيّرة على مدينة "دنيبرو" بجنوب شرقي البلاد.

ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الأربعاء، أن وزير الخارجية ماركو روبيو ناقش الرسوم الجمركية وسبل توطيد التعاون الدفاعي والأمني في اجتماع مع وزير خارجية إندونيسيا.

كشفت عنه صحيفة “نيويورك تايمز” أن إسرائيل تخطط لضرب المواقع النووية الإيرانية في الشهر المقبل، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تراجع عن تلك الخطة في الأسابيع الأخيرة،

فرضت الولايات المتحدة، الأربعاء، عقوبات جديدة تستهدف صادرات النفط الإيرانية، وتشمل شركة تكرير نفط صغيرة في الصين.

كشفت مصادر عسكرية يمنية عن مقتل قيادات في ميليشيا الحوثي، بينهم قيادي رفيع، في إحدى الغارات الجوية الأمريكية التي استهدفت العاصمة اليمنية صنعاء، ليل الأربعاء الخميس.

أعلن مكتب رئيس جزر المالديف محمد معز، الأربعاء، أن بلاده ستحظر دخول حاملي جوازات السفر الإسرائيلية إلى أراضيها، متهمًا إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين خلال حرب غزة.

طالبت الصين وماليزيا، اليوم الخميس، إسرائيل بتنفيذ وقف إطلاق النار في قطاع غزة بشكل كامل.