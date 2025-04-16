نشرة أخبار العالم | جسر جوي أمريكي لإسرائيل استعدادًا لقصف إيران.. وهونج كونج تصعد ضد رسوم ترامب الجمركية .. وزلزال يضرب أفغانستان.. وحادث خطير في مستوطنة إسرائيلية

نشر موقع صدى البلد" الإخباري خلال الساعات القليلة الماضية، عددًا كبيرًا من الأخبار والموضوعات المهمة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

الرئيس السوري يُوجّه رسالة لأمير قطر

وجّه الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، رسالة إلى أمير قطر تميم بن حمد، بعد اختتام زيارته إلى الدوحة والتي بحث خلالها عدد من الملفات الهامة.

وأكد الشرع في رسالته أن بلاده لن تنسى لدولة قطر موقفها الصادق ودعمها الثابت للشعب السوري قائلا "أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لأخي سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللذين حظيت بهما خلال زيارتي لدولة قطر الشقيقة".

الشرع وتميم

هونج كونج ترد على ترامب بوقف شحن البضائع إلى أمريكا

أعلنت هيئة بريد هونج كونج، اليوم الأربعاء، أنها ستتوقف عن شحن البضائع المتجهة إلى الولايات المتحدة، ردًا على "التصعيد" في رفع الرسوم الجمركية الذي فرضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأكدت الهيئة أنها "لن تفرض أي رسوم جمركية نيابةً عن الولايات المتحدة، وستعلق قبول الطرود البريدية التي تحتوي على بضائع متجهة إلى الولايات المتحدة"، وذلك بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف حزب الله في جنوب لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان له اليوم الأربعاء أنه قصف بنية تحتية يستخدمها حزب الله في جنوب لبنان ليلاً.

وأضاف جيش الاحتلال أن حزب الله المتمركز في جنوب لبنان، "يستغل البنية التحتية المدنية بوقاحة وتستخدم المدنيين اللبنانيين دروعًا بشرية"، بحسب ما أوردته صحيفة جيروزاليم بوست العبرية.

وأكد جيش الاحتلال التزامه بمنع "أي محاولات من جانب حزب الله لإعادة بناء أو ترسيخ وجود عسكري تحت ستار غطاء مدني".

بايدن

بايدن يخرج عن صمته ويُشن هجومًا لاذعًا ضد ترامب

شنّ الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، مساء أمس الثلاثاء، هجومًا لاذعًا على الرئيس الحالي دونالد ترامب، بشأن نهج الإدارة الأمريكية الجديدة تجاه الضمان الاجتماعي.

وحذّر بايدن من اتساع الانقسام في الولايات المتحدة، وذلك في أول خطاب عام كبير له منذ عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

وقال بايدن (82 عامًا) خلال مؤتمر "المدافعون والمستشارون وممثلو ذوي الإعاقة" في مدينة شيكاغو: "لا يمكننا الاستمرار كأمة منقسمة بهذا الشكل، بهذا القدر من الانقسام"، مضيفا أنه: "لم نشهد انقساما بهذا الشكل من قبل"، في إشارة إلى الهوة المتزايدة بين أنصار ترامب والديمقراطيين.

ويتكوف: ما يهمنا فى محادثات إيران هو برنامج تخصيب اليورانيوم

كشف المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، عن الهدف الأهم بالنسبة للولايات المتحدة من المحادثات مع إيران.

وقال المبعوث الأمريكي إن ما يهم الولايات المتحدة في محادثات إيران هو برنامج تخصيب اليورانيوم.

وأشار ويتكوف، إلأى أن أي اتفاق مع إيران يجب أن يشمل وقف برنامجها للتخصيب والتسلح النووي، مؤكدا على أنه من الضروري للعالم أن يتم التوصل مع إيران لاتفاق صارم وعادل ودائم.

بعمق 121 كيلومتر.. زلزال يضرب أفغانستان بقوة 6.4 درجة

أعلن المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل أن زلزالًا بقوة 6.4 درجة ضرب أفغانستان اليوم الأربعاء.

وأضاف المركز الأوروبي المتوسطي أن الزلزال كان على عمق 121 كيلومترًا (75 ميلًا)، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.

خطأ تقني يُربك حسابات الجيش الإسرائيلي بعد انفجــ.ـار في مستوطنة «نير إسحاق»

كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن حادث خطير في إحدى مستوطنات غلاف غزة، حيث ألقت طائرة حربية قنبلة على مستوطنة نير إسحاق المحاذية للقطاع.

وقال جيش الاحتلال في بيان إن القنبلة سقطت بالخطأ، نتيجة لخلل تقني، خلال رحلة الطائرة الحربية إلى قطاع غزة لتنفيذ غارة جوية، في إطار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

إنقاذ إمرأة حامل

إنقاذ امرأة حامل من تحت أنقاض منزل في جباليا بعد غارة جوية إسرائيلية

أفادت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، أنه جرى انقاذ امرأة حامل من تحت أنقاض منزلها المدمر جراء القصف الإسرائيلي على مدينة جباليا في شمال قطاع غزة.

ونشرت وكالة أسوشيتد برس مقطع فيديو، يظهر المرأة بعد خروجها من تحت الأنقاض وقد حملها عدد من الأشخاص ليخرجوها من أطلال منزلها المدمر جراء القصف الإسرائيلي الغاشم.

جسر جوي أمريكي لنقل الأسلحة إلى إسرائيل استعدادًا لقصف إيران

أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن الولايات المتحدة نقلت كمًا كبيرًا من الأسلحة إلى إسرائيل مخصص لحرب غزة ولهجوم محتمل على إيران إن فشلت مفاوضاتها.

وذكرت هيئة البث العبرية "كان" أن الأسلحة الأمريكية وصلت من قواعد الولايات المتحدة حول العالم إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي عبر جسر جوي من طائرات النقل.

وأضافت أن الأسلحة الأمريكية تم تجميد نقلها إلى إسرائيل في عهد الرئيس الأمريكي السابق بايدن قبل أن يرفع ترامب عنها تلك القيود، وتتضمن الأسلحة المنقولة إلى إسرائيل قنابل ثقيلة من طراز MK-84 وصواريخ اعتراضية لبطاريات صواريخ ثاد.

ترامب

ترامب يمنع المهاجرين غير المُسجلين من الحصول على مزايا الضمان الاجتماعي

وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، مذكرةً تهدف إلى منع المهاجرين غير المسجلين وغيرهم من الأشخاص غير المؤهلين من الحصول على مزايا قانون الضمان الاجتماعي، وفقًا لما أعلنه البيت الأبيض.

يحصل بعض العمال غير المسجلين على وظائف باستخدام أرقام ضمان اجتماعي مزيفة أو مستعارة، ويدفعون اشتراكاتهم للضمان الاجتماعي، لكنهم غير مؤهلين للحصول على مزايا الضمان الاجتماعي بموجب القانون الحالي، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.

مجموعة السبع تندد بهجمات ميليشيات الدعم السريع ضد المدنيين في السودان

أصدر وزراء خارجية مجموعة السبع مساء أمس الثلاثاء بيانًا دعوا فيه إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في السودان، وأدانوا هجمات ميليشيات الدعم السريع.

وأدانت مجموعة السبع بشدة هجمات ميليشيات الدعم السريع في الفاشر ومحيطها على مخيمي زمزم وأبو شوك للنازحين داخليًا، والتي تسببت في سقوط العديد من الضحايا، بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني، مطالبة بحماية المدنيين والسماح لهم بالمرور الآمن.