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الرئيس السوري يُوجّه رسالة لأمير قطر عقب زيارة رسمية إلى الدوحة.. ماذا قال؟
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الرئيس السوري يُوجّه رسالة لأمير قطر عقب زيارة رسمية إلى الدوحة.. ماذا قال؟

الرئيس السوري وأمير قطر
الرئيس السوري وأمير قطر
قسم الخارجي

وجّه الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، رسالة إلى أمير قطر تميم بن حمد، بعد اختتام زيارته إلى الدوحة والتي بحث خلالها عدد من الملفات الهامة.

وأكد الشرع في رسالته أن بلاده لن تنسى لدولة قطر موقفها الصادق ودعمها الثابت للشعب السوري قائلا "أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لأخي سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللذين حظيت بهما خلال زيارتي لدولة قطر الشقيقة".

وأضاف الشرع عبر الرسالة المنشورة على الحساب الرسمي لرئاسة الجمهورية السورية على منصة تيلجرام: "لن ننسى لدولة قطر موقفها الصادق ودعمها الثابت للشعب السوري، وإنّ تعزيز علاقات التعاون والتكامل بين بلدينا ركن أساسي في ترسيخ الاستقرار ودفع عجلة الازدهار لشعبينا".

واختتم الرئيس السوري رسالته: "أتمنى لدولة قطر قيادةً وشعباً، دوام الخير والتوفيق، وأسأل الله أن يديم عليها نعمة الأمن والأمان".

رسالة من الرئيس السوري أمير قطر الرئيس السوري تميم بن حمد أحمد الشرع رئاسة الجمهورية السورية

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