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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إنقاذ امرأة حامل من تحت أنقاض منزل في جباليا بعد غارة جوية إسرائيلية

إنقاذ امرأة حامل
إنقاذ امرأة حامل
قسم الخارجي

أفادت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، أنه جرى انقاذ امرأة حامل من تحت أنقاض منزلها المدمر جراء القصف الإسرائيلي على مدينة جباليا في شمال قطاع غزة.

إنقاذ امرأة حامل

ونشرت وكالة أسوشيتد برس مقطع فيديو، يظهر المرأة بعد خروجها من تحت الأنقاض وقد حملها عدد من الأشخاص ليخرجوها من أطلال منزلها المدمر جراء القصف الإسرائيلي الغاشم.

وأسفرت الغارة الإسرائيلي عن استشهاد زوج المرأة الحامل وابنتها الصغرى ووالدتها، فيما لا تزال جثتا والدتها وابنتها تحت الأنقاض. 

وأصيبت ابنتاها الأخريان، البالغتان من العمر 4 و7 سنوات، بجروح.

العدوان الإسرائيلي على غزة

وأصابت غارة جوية لجيش الاحتلال الإسرائيلي بعد ظهر الأحد الماضي منزلًا في مخيم جباليا للاجئين شمال غزة، مما أسفر عن استشهاد سبعة أشخاص على الأقل، بينهم امرأتان، وفقًا للمستشفى الإندونيسي الذي استقبل الجثث. 

واستأنف جيش الاحتلال الإسرائيلي، عدوانه على قطاع غزة في مارس الماضي منتهكا الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ في التاسع عشر من يناير الماضي.

وتسبب العدوان الإسرائيلي على غزة، في استشهاد عشرات الآلاف من الفلسطينيين إلى جانب تدمير شتى مناطق قطاع في محاولة لإجبار السكان على الخروج من غزة وتنفيذ مخطط التهجير.

إنقاذ امرأة حامل غارة جوية إسرائيلية أنقاض منزل في جباليا القصف الإسرائيلي مدينة جباليا شمال قطاع غزة العدوان الإسرائيلي على غزة

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