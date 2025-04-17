اليمن .. مصرع قيادات حوثية رفيعة بغارات أمريكية

كشفت مصادر عسكرية يمنية عن مقتل قيادات في ميليشيا الحوثي، بينهم قيادي رفيع، في إحدى الغارات الجوية الأمريكية التي استهدفت العاصمة اليمنية صنعاء، ليل الأربعاء الخميس.

وقالت المصادر لشبكة "إرم نيوز"، إن الضربة الجوية التي استهدفت منزلًا في حي "النهضة"، القريب من منطقة "الجراف الغربي" شمال غرب صنعاء، طالت القيادي خالد المداني، أحد أبرز قيادات الصف الأول لدى الحوثيين، والمعيَّن من قبلهم وكيلاً أول لأمانة العاصمة، والمسؤول عن "أمن المنشآت" فيها، إلى جانب قيادات وعناصر أخرى.

وذكرت أن المنزل المستهدف يعود لأحد تجار السلاح المنتمين لمحافظة صعدة، المعقل الرئيسي لميليشيا الحوثي، والذي قُتل هو الآخر إلى جانب المداني وأحد مرافقيه، إضافة إلى قيادي آخر لم تُعرف هويته بعد.

وبحسب المصادر، فرض ميليشيا الحوثي طوقًا أمنيًا مشددًا حول المربع السكني الذي يقع فيه المنزل المستهدف، في حي "النهضة"، ومنعوا السكان من الاقتراب منه.

من جهتها، قالت وزارة الصحة في حكومة الحوثيين، غير المعترف بها دوليًا، إن الهجوم الذي استهدف حي "النهضة" السكني أسفر عن مقتل مواطن، في حصيلة أولية.

وشنّت المقاتلات الأمريكية، ليل الأربعاء الخميس، سلسلة غارات على أهداف متعددة في العاصمة صنعاء ومحافظات الجوف، الحديدة، وصعدة، حيث تركزت 14 غارة منها على العاصمة، باستخدام ذخائر نوعية، مستهدفة منطقة "الحفا" العسكرية، بما فيها معسكري "الحفا" و"براش"، ومستودعات لتخزين الأسلحة المحصنة داخل الجبال، بالإضافة إلى غارة على منزل مأهول في حي "النهضة"، شمال غرب العاصمة.