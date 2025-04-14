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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة أمريكية فوق أجواء اليمن

أرشيفية
أرشيفية
أحمد قاسم

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة لجماعة الحوثي في اليمن، يحيى سريع، أن الدفاعات الجوية اليمنية تمكنت من إسقاط طائرة أمريكية أثناء قيامها بمهام معادية في الأجواء اليمينة.

وقال سريع، في بيان متلفز بث على منصة إكس الأحد، “في إطار التصدي للعدوان الأمريكي على بلدنا، ونصرة وإسنادا للشعب الفلسطيني ومجاهديه، نجحت دفاعاتنا الجوية في إسقاط طائرة أمريكية معادية نوع “إم كيو-9″ أثناء قيامها بتنفيذ مهام عدائية في أجواء محافظة حجة”.

وأوضح سريع أنه “تمت عملية إسقاط الطائرة بصاروخ أرض-جو محلي الصنع” مشيرا إلى أن “هذه هي الطائرة الرابعة التي تمكنت دفاعاتنا الجوية من إسقاطها خلال أسبوعين والتاسعة عشرة خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إسنادا لغزة”.

وأكد سريع أن القدرات العسكرية للحوثيين لم تتأثر بالهجمات الأمريكية المتوالية، مضيفا “أن العدوان الأمريكي على بلدنا لن يحقق إلا المزيد من الخيبة والفشل”.

وشدد سريع في بيانه على أن القوات المسلحة التابعة لجماعة الحوثي “لن تتوقف عن عملياتها الإسنادية للشعب الفلسطيني المظلوم حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها”.

وكان الحوثيون قد أعلنوا الأحد أنهم أطلقوا صاروخين باليستيين باتجاه مطار بن غوريون وهدف عسكري في إسرائيل، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراضه صاروخا أطلق من اليمن.

وقال الحوثيون في بيان إنهم نفذوا “عملية عسكرية نوعية، وذلك بصاروخين باليستيين أحدهما فرط صوتيّ نوع فلسطين2، استهدف قاعدة سودت ميخا في منطقة شرق أسدود المحتلة والصاروخ الآخر نوع ذو الفقار استهدف مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة”.

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