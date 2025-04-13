سقوط ضحايا وجرحي في تصاعد الهجمات الأمريكية علي اليمن

أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيين) بتعرض اليمن لغارتين جويتين جديدتين نفذتهما القوات الأمريكية مساء اليوم الأحد، مستهدفتين منطقة اليتمة بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف شمالي البلاد، في تصعيد جديد ضمن سلسلة الهجمات التي تشنها واشنطن منذ أسابيع.

وأعلنت وزارة الصحة اليمنية، وفق الإعلام الحوثي، عن استشهاد شخصين وإصابة 10 آخرين جراء غارة جوية استهدفت مصنعاً للسيراميك في منطقة بني مطر غربي العاصمة صنعاء. وارتفعت الحصيلة لاحقاً، وفقاً لمصادر إعلامية محلية، إلى 5 شهداء و13 مصاباً.

تأتي هذه الضربات الأمريكية في إطار حملة عسكرية مستمرة تقول واشنطن إنها تستهدف قدرات الحوثيين العسكرية، على خلفية هجماتهم الأخيرة في البحر الأحمر. لكن جماعة أنصار الله تعتبر أن هذه الغارات تمثل "عدواناً مباشراً على الشعب اليمني"، وتوعدت بالرد في الوقت والمكان المناسبين.

وتشهد عدة محافظات يمنية، خصوصاً في الشمال، تصعيداً عسكرياً لافتاً منذ بداية العام، مما يزيد من معاناة المدنيين في ظل أوضاع إنسانية متدهورة ونقص حاد في الإمدادات الطبية والغذائية.