قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخميس أم الجمعة؟.. موعد العمل بالتوقيت الصيفي 2025 رسميًا
كيدهن عظيم.. حاولت الانتقام من طليقها فادعت تزعمه عصابة بالجيزة
احذر.. غرامة 1500 جنيه عقوبة قيادة سيارة تنبعث منها رائحة كريهة
هاتف أوبو Find X8s.. أداء قوي وكاميرات احترافية في تصميم أنيق
تحول مفاجئ وغير متوقع في حالة الطقس.. ماذا يتظر المصريين الساعات المقبلة؟
بيان صيني ماليزي يحث على التنفيذ الكامل لاتفاق وقف النار في غزة
بسبب غزة .. المالديف تحظر دخول حاملي جوازات السفر الإسرائيلية
هل تأخير صيام قضاء رمضان لأكثر من عام يستوجب الفدية؟.. الإفتاء تجيب
إدارة ترامب تطلب إلغاء الإعفاء الضريبي لجامعة هارفارد
اليمن .. مصرع قيادات حوثية رفيعة بغارات أمريكية
بين مؤيد ومعارض لرحيله.. اجتماع في الزمالك لحسم مصير بيسيرو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بيان صيني ماليزي يحث على التنفيذ الكامل لاتفاق وقف النار في غزة

أرشيفية
أرشيفية
أحمد قاسم

طالبت الصين وماليزيا، اليوم الخميس، إسرائيل بتنفيذ وقف إطلاق النار في قطاع غزة بشكل كامل.

وقالت الدولتان في بيان مشترك: ": نعارض التهجير القسري لسكان غزة وندعو لقيام دولة فلسطينية مستقلة على أساس حل الدولتين".

وأكد البيان على أن "قطاع غزة جزء لا يتجزأ من أرض فلسطين".

وأمس، أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، توجيهات لفريقه المفاوض بمواصلة الخطوات للدفع باتجاه الإفراج عن الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في قطاع غزة.

وجاء في بيان لمكتبه، أن "رئيس الوزراء أصدر توجيهات بمواصلة الخطوات للمضي قدما في الإفراج عن رهائننا"، مضيفا أنه أجرى تقييما للقضية مع فريق التفاوض وقادة المؤسسة الأمنية.

وفي المقابل، أكد قيادي في حماس، الأربعاء، أن الحركة لا تزال تعد ردها على مقترح إسرائيلي لوقف إطلاق النار، والإفراج عن الرهائن في غزة.

وقال القيادي في حماس محمود مرداوي لوكالة "فرانس برس"، إن "رد الحركة ما زال في طور الإعداد".

لكن مرداوي أكد أنه "لا مكان لأي صفقة جزئية"، في إشارة على ما يبدو إلى مطالب إسرائيل بوقف إطلاق النار لفترة مع فتح الباب لاستئناف الحرب لاحقا.

وأضاف أن "سلاح المقاومة لن يخضع لأي مفاوضات، وهو يقع في قلب الإجماع الفلسطيني لدى الفصائل".

وكانت حماس أكدت أكثر من مرة أنها غير مستعدة لإلقاء سلاحها في إطار أي صفقة تبادل مع إسرائيل.

عزة إسرائيل الصين حماس ماليزيا قطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء يصدر 3 قرارات جديدة بشأن الإجازات المقبلة

سيارة المطربة

اللودر كسّر عربيتها .. مطربة شهيرة تتعرّض لحادث سير بالتجمع الخامس |شاهد

حالة الطقس

تغيرات مفاجأة في درجات الحرارة تبدأ غدا .. بيان مهم من هيئة الأرصاد

زيزو

حقيقة الصور المتداولة لـ زيزو في النادي الأهلي

شريهان

تفاصيل الحالة الصحية لـ شيريهان وحقيقة مرضها

كريم الحسيني

اللهم أجرني في مصيبتي.. كريم الحسيني يعلن تعرضه لحادث

رمضان صبحي

تطور مفاجئ .. بيان عاجل من منظمة مكافحة المنشطات بشأن قضية رمضان صبحي

صورة أرشيفية

الاتحاد الأوروبي يُعلن | 7 دول آمنة لعودة اللاجئين فورًا.. ومصر ضمن القائمة

ترشيحاتنا

الإفتاء

هل يسامح الله من تاب عن أذية الناس؟.. أمين الإفتاء يجيب

جبل عرفات

هل يجوز الذهاب لعرفات مباشرة وترك المبيت يوم التروية؟.. الإفتاء تجيب

دعاء غير الحاج في يوم عرفة

هل يُستجاب دعاء غير الحاج في يوم عرفة؟.. أمين الفتوى يكشف

بالصور

نضارة وخدود موردة.. فوائد يمنحها عصير البنجر للبشرة

عصير البنجر لوجه نضر موًرد و بشره رائعه
عصير البنجر لوجه نضر موًرد و بشره رائعه
عصير البنجر لوجه نضر موًرد و بشره رائعه

للسعال والأنفلونزا.. تعرف على فوائد البرتقال الصحية

.تعرف على فوائد البرتقال
.تعرف على فوائد البرتقال
.تعرف على فوائد البرتقال

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبادي؟

.ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبادى؟
.ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبادى؟
.ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبادى؟

طريقة عمل الكبده الإسكندراني بـ ربع كيلو فقط

طريقة عمل الكبده الاسكندراني بربع كيلو فقط
طريقة عمل الكبده الاسكندراني بربع كيلو فقط
طريقة عمل الكبده الاسكندراني بربع كيلو فقط

فيديو

شام الذهبي

إغلاق مركز تجميل مملوك لابنة المطربة أصالة بالقاهرة

دا فليب

تكريم رئاسي لـ«4 حيطان»| مُبادرة إنسانية تحمي النساء من العنف والتشرّد.. فدا فليب تكشف التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: رقم لم ينتبه له أحد

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: أزمة “تيك توك”.. تهديدات للأمن القومي أم صراع جيوسياسي؟

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: القاهرة - باريس .. رسائل بعلم الوصول

نهال علام

نهال علام تكتب: جيل العيال المحظوظة

المزيد