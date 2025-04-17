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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ كفر الشيخ ورئيس البورصة المصرية يتفقدان قافلة طبية بقرية شالما| صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
محمود زيدان

تفقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، والدكتور أحمد الشيخ، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، اليوم الخميس، القافلة الطبية المجانية الشاملة، بوحدة صحة الأسرة بقرية شالما في مركز سيدي سالم، لخدمة المجتمع ودعم الأسر الأولى بالرعاية.

يأتي هذا في إطار التعاون بين مؤسسة البورصة المصرية للتنمية المستدامة (الذراع المجتمعي للبورصة المصرية)، ومؤسسة راعي مصر، وضمن المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، التي تهدف إلى تقديم خدمات صحية متكاملة للمواطنين.

 جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء أشرف بدران، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، والدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

اطلع محافظ كفر الشيخ ورئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، على سير العمل داخل العيادات المتنقلة التي شملت تخصصات الباطنة، الأطفال، النساء والتوليد، العظام، الجلدية، الأسنان، الرمد، وتنظيم الأسرة.

 وشهدت القافلة إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية وصرف الأدوية مجانًا، فضلاً عن الكشف على نحو 950 شخصًا، وإجراء 69 تحليلًا طبيًا وتوزيع 150 نظارة طبية مجانية على المستفيدين.

وأشاد محافظ كفر الشيخ، بجهود الفرق الطبية المشاركة، مؤكدًا حرص الدولة على رفع كفاءة المنظومة الصحية وتوفير الرعاية الطبية للمواطنين في القرى والمناطق المستهدفة، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

كما تفقد محافظ كفر الشيخ، عددًا من العيادات داخل الوحدة الصحية، من بينها: عيادة العظام، الجلدية، الأنف والأذن، الأطفال، والباطنة، حيث استمع إلى شرح من الأطباء حول آليات العمل داخل كل عيادة.

وحرص محافظ كفر الشيخ، على الاستماع إلى المواطنين للتعرف على آرائهم حول مستوى الخدمة الصحية المقدمة، مؤكدًا أهمية تذليل أي معوقات قد تواجه المرضى والعمل على تحسين مستوى الأداء الطبي بشكل مستمر.

وشدد محافظ كفر الشيخ، على ضرورة تقديم أفضل الخدمات الصحية لأهالي القرية والقرى المجاورة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بالاهتمام بصحة المواطن المصري وتطوير المنظومة الصحية في مختلف المحافظات.

وأشاد رئيس البورصة - رئيس مجلس أمناء مؤسسة البورصة المصرية للتنمية المستدامة - بدور مؤسسات المجتمع المدني باعتبارها شريكًا أساسيًا في عملية التنمية وتعاونها المثمر والبناء مع الأجهزة التنفيذية لتنفيذ المبادرات الصحية لدعم الفئات الأكثر استحقاقًا وتقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية لهم بالمجان وصولًا لمجتمع صحي وسليم.

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