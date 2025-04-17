رئيس الوزراء: صناعات الغزل والنسيج تصدر بـ 2.8 مليار دولار

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء انه تم تفعيل مبادرة ٣٠ مليار جنيه لتعميق الصناعة مشيرا الي ان الحكومة استجابت لصناع الغزل والنسيج بانشاء مدينة منطقة لصناعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.

واضاف مدبولي ان صناعات الغزل والنسيج تصدر بما يقارب ٢.٨ مليار دولار وسيتم زيادة تصديرها الي ١٢ مليار دولار.

واشار الي ان تم توجيه سداد ٣ مليار جنيه مستحقات مزارعى القطن، وتم التأكيد في هذا الصدد على أن وزارة المالية ستسدد خلال الأسبوع المقبل 3 مليارات جنيه، باقى قيمة مستحقات مزارعي القطن الذين قاموا بتوريد المحصول.