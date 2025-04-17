قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سلوى عثمان: دوري في مسلسل العطار والسبع بنات نقطة سوداء.. فيديو
وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من الرئيس السيسي إلى الرئيس الجزائري
التخطيط وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يطلقان الدليل الإجرائي للمتابعة والتقييم
ميناء دمياط يستقبل 10 أوناش ساحة جديدة بمحطة حاويات "تحيا مصر 1" ..صور
مدبولي يرد على انتقادات فوضى السيرفيس ورفع الأجرة ويكشف إجراءات لضبط التعريفة
بعد وداع دوري أبطال أوروبا.. ضربة جديدة تعمق جراح ريال مدريد
لهذه الأسباب.. بيضة واحدة يوميا على الإفطار تضمن لك صحة أفضل
مدبولي على هجرة الأطباء إلى الخارج: هيجلبوا عملة صعبة لمصر .. فيديو
مهلة 3 أشهر | تنبيه عاجل من البنك الأهلي المصري لعملائه .. ما القصة؟
ضحية البلطجة في الهرم : ضربوني وسرقوا التليفون | تفاصيل مأساوية
بعد قرار وزارة المالية .. مواعيد صرف مرتبات أبريل ومايو 2025
الولايات المتحدة تحث فرنسا على تولي زمام المبادرة في الدفاع عن أوروبا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية: زيادة المنح للعمالة غير المنتظمة تعزز من الاستقرار الاجتماعي

عمالة غير منتظمة
عمالة غير منتظمة
حسن رضوان

أعربت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، عن ترحيبها بقرار الحكومة زيادة قيمة المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة إلى 1500 جنيه، مؤكدة أن هذه الخطوة تعزز من الاستقرار الاجتماعي وتوفر حياة كريمة لهذه الفئة.​

وأوضحت العسيلي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن العمالة غير المنتظمة غالبًا ما تكون عرضة للتقلبات الاقتصادية وغياب الحماية الاجتماعية، مما يجعل من الضروري توفير دعم مالي منتظم لهم، يضمن لهم ولأسرهم حياة مستقرة.​

وأضافت أن هذا القرار يعكس اهتمام الدولة بجميع فئات المجتمع، ويؤكد التزامها بتحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرة إلى أن توفير الدعم للعمالة غير المنتظمة يسهم في تقليل معدلات الفقر والبطالة.​

 دمج العمالة غير المنتظمة في الاقتصاد الرسمي

وأكدت العسيلي أن هذه الخطوة يجب أن تكون بداية لمزيد من الإجراءات التي تهدف إلى دمج العمالة غير المنتظمة في الاقتصاد الرسمي، وتوفير التأمينات الاجتماعية والصحية لهم، بالإضافة إلى برامج تدريبية تؤهلهم لسوق العمل.​

واختتمت العسيلي تصريحه بالتأكيد على أهمية متابعة تنفيذ هذا القرار وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مع ضرورة تقييم الأثر الاجتماعي والاقتصادي لهذه الخطوة على المدى الطويل.​

ووافق مجلس الوزراء على تمويل زيادة قيمة المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة من وزارة المالية لصالح وزارة العمل لتصبح بمبلغ مقداره 1500 جنيه، لعدد (6) منح سنوية

 وذلك ضمن حزم الحماية الاجتماعية التي تمت الموافقة عليها من رئيس الجمهورية، وفي ضوء ما تم إعلانه خلال المؤتمر الصحفي بحضور رئيس مجلس الوزراء عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي بتاريخ 26/ 2/ 2025م

 ويأتي ذلك بهدف تقديم أوجه الدعم والرعاية لـ العمالة غير المنتظمة المسجلة بقواعد وزارة العمل.

النائبة نجلاء العسيلي مجلس النواب الحكومة الاستقرار الاجتماعي توفر حياة كريمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمود الخطيب

بعد الدعاء على الخطيب.. مصطفى القاضي يكشف حقيقة منشوره المثير على فيسبوك

الحكومة أصدرت القرار| مفاجأة تنتظر 4.5 مليون موظف خلال أيام.. وهذا موعد الزيادة

الحكومة أصدرت القرار| مفاجأة تنتظر 4.5 مليون موظف خلال أيام.. وهذا موعد الزيادة

رئيس الوزراء

5 أيام إجازة الأسبوع المقبل.. هل يوم الأحد إجازة رسمي؟

زوجة محمود الخطيب

رد فعل زوجة الخطيب على منشور مصطفى القاضي المسيء

محكمة

إخلاء سبيل موظف بنك شهير بالتجمع في تهمة أعمال منافية للآداب

زوجة ابراهيم شيكا

اتظلمتوا.. زوجة إبراهيم شيكا تنعي ناشيء الزمالك السابق سعد محمد

سب وقذف جاره على مواقع التواصل.. قرار عاجل ضد إمام عاشور

سبّ وقذف جاره على مواقع التواصل.. قرار عاجل ضد إمام عاشور

حريق يلتهم مخبز في شارع مصر والسودان بالقاهرة

شاهد.. النيران تلتهم مخبزًا في شارع مصر والسودان بالقاهرة

ترشيحاتنا

السجود

دعاء بين السجدتين.. ردد 7 كلمات يفتحها الله عليك فتحا يتعجب منه أهل السموات والأرض

اعمال تدخل الجنة

غرف في الجنة يدخلها من فعل 4 أمور.. حاول أن تكون منهم

علي جمعة

علي جمعة: ابتُلي العالم الإسلامي بفتنٍ كقطع الليل المظلم

بالصور

لهذه الأسباب.. بيضة واحدة يوميا على الإفطار تضمن لك صحة أفضل

فوا د تناول بيض على الإفطار
فوا د تناول بيض على الإفطار
فوا د تناول بيض على الإفطار

يتنفس بصعوبة.. تطورات الحالة الصحية لنعيم عيسى |خاص

نعيم عيسي
نعيم عيسي
نعيم عيسي

رماية بالذخيرة الحية.. ختام التدريب العسكري المصرى الروسي جسر الصداقة| صور

التدريب العسكري المصرى الروسي جسر الصداقة
التدريب العسكري المصرى الروسي جسر الصداقة
التدريب العسكري المصرى الروسي جسر الصداقة

دراسة كندية: تناول الموز أكثر فعالية من تقليل الملح في خفض ضغط الدم

فوائد تناول الموز لمرضى ضغط الدم
فوائد تناول الموز لمرضى ضغط الدم
فوائد تناول الموز لمرضى ضغط الدم

فيديو

سلوي عثمان

سلوى عثمان: دوري في مسلسل العطار والسبع بنات نقطة سوداء.. فيديو

هنا الزاهد

الحياة حلوة.. هنا الزاهد تكشف أسرارًا لأول مرة بعد انفصالها

يوسف منصور

اتجهت للكونغ فو بسبب نحافتي.. يوسف منصور يكشف سر إتقانه هذه الرياضة

اللاعب الجابوني آرون بوبيندزا

سقط من الطابق الـ 11.. رحيل الجابوني أرون بوبيندزا يصدم عشاق الكرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جيورجي بوريسينكو سفير روسيا في مصر

جيورجي بوريسينكو سفير روسيا في مصر يكتب: "المعايير المزدوجة للمحكمة الجنائية الدولية"

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: رقم لم ينتبه له أحد

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: أزمة “تيك توك”.. تهديدات للأمن القومي أم صراع جيوسياسي؟

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: القاهرة - باريس .. رسائل بعلم الوصول

المزيد