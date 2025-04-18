قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مكان وموعد صلاة الجنازة على سليمان عيد
وفاة الفنان سليمان عيد إثر أزمة صحية مفاجئة
اللجنة المشرفة على الانتخابات تفتح باب التسجيل بالحضور فى كشوف عمومية الصحفيين
تجديد جواز السفر 2025.. الخطوات والأوراق المطلوبة والرسوم
طريقة استخراج بطاقة الرقم القومي أون لاين
مكيفة وتالجو.. مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم الجمعة
سعر عيار 21 اليوم 18-4-2025
القومي البحوث الفلكية يكشف موعد غرّة ذي القعدة
أخبار التوك شو| مصطفى بكري: الرئيس السيسي يعمل ليل نهار من أجل مصر.. رئيس الوزراء يكشف لـ صدى البلد سبب اختيار صباح الجمعة لزيادة أسعار الوقود
أخبار العالم| حماس: شروط نتنياهو تعجيزية.. مصرع العشرات في قصف أمريكي على ميناء نفطي باليمن.. وترامب: لست متعجلا لضرب إيران
نداء عاجل من البنك الأهلي لملايين العملاء.. ما القصة؟
ترامب: واثق تماما من إبرام اتفاق تجاري مع أوروبا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر عيار 21 اليوم 18-4-2025

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

استقر سعر أشهر جرام ذهب وهو من عيار21 الأكثر انتشارا نحو 4745 جنيها للبيع و 4770 جنيها للشراء، وذلك خلال أول تعاملات اليوم الجمعة الموافق 18-4-2025

سعر الذهب في الصاغة اليوم

وثبت سعر الذهب في مصر مع بدء ، على مستوي محلات الصاغة بدون أي تغيير.

سعر الذهب في مصر

مع إغلاق تعاملات أمس الخميس، صعد سعر جرام الذهب بقيمة 55 جنيها على مستوي الأعيرة الذهبية منذ مطلع الأسبوع الجاري

سعر الذهب في القاهرة

ومع اقتراب انتهاء تداولات الأسبوع الحالي تعرض المعدن الأصفر لحالة من التذبذب داخل السوق المحلية .

سعر عيار 24 اليوم 

سجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة 5422 جنيها للبيع و 5451 جنيها للشراء

سعر عيار 21اليوم 

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 4745 جنيها للبيع و 4770 جنيها للشراء

سعر عيار 18اليوم 

بلغ سعر الجرام من عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 4067 جنيها للبيع و 4088 جنيها للشراء

سعر عيار 14 اليوم 

سجل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3163 جنيها للبيع و 3180 جنيها للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم 

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 37.96 ألف جنيه للبيع و 37.16 ألف جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم 

سجل سعر أوقية الذهب نحو 3301 دولار للبيع و 3302 دولار للشراء

سعر المصنعية 

وفقا لتقارير سعرية يتم احتساب مصنعية الذهب علي أساس قطعي بمعني تتراوح بين 70 جنيها بما لايجاوز 200 جنيها بخلاف نسبة الضرائب على القيمة المضافة المحتسبة على المشغولات الذهبية.

ويعتبر الذهب وفقا لمحللين وخبراء؛ بأنه مخزنا للقيمة وهو الملاذ الآمن للثروات في ظل ارتفاع معدلات التضخم وتذبذب أسعار العملات.

ويلجأ المستهلكون عادة في أوقات الكساد وارتفاع نسب التضخم لإكتناز الثروات والحفاظ علي قيمة المدخرات والأموال في أحلك الظروف الاقتصادية.

سعر الذهب في السوق العالمي

سجّل سعر الذهب ارتفاعاً جديداً، مدفوعاً بتحذيرات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول من تداعيات الحرب التجارية، والتي زادت من التقلبات في "وول ستريت" وأدت إلى تراجعات حادة في الأسهم والدولار.

ارتفع سعر المعدن الثمين بنسبة 0.4% ليصل إلى 3,357.78 دولار للأونصة، بعد أن قفز بنسبة 3.5% الأربعاء الماضي في أكبر مكسب يومي له منذ مارس 2023.

وهبط الدولار إلى أدنى مستوى له في ستة أشهر، في وقت تسببت فيه الأنباء المتضاربة بشأن الرسوم الجمركية في إرباك الأسواق، بينما بدّد باول الآمال بأن يتدخل الاحتياطي الفيدرالي سريعاً لطمأنة المستثمرين، مشدداً على الطابع غير المتوقع لسياسات الرسوم الصادرة من واشنطن.

ارتفاع متواصل

قفز الذهب بنحو 28% منذ بداية العام – متجاوزاً مكاسب بلغت 27% حققها في عام 2024 – في ظل تصاعد التوترات التجارية، التي أثارت مخاوف من ركود اقتصادي عالمي محتمل.

في الأثناء، تستعد إدارة الرئيس ترمب للضغط على الدول لتقليص تعاملاتها التجارية مع الصين في إطار مفاوضات تتعلق بالرسوم الأمريكية.

وكتب محللو "إيه إن زي ريسيرش" (ANZ Research)، براين مارتن ودانيال هاينز، في مذكرة: "مزيج من تصاعد الغموض بشأن الرسوم الجمركية، وتباطؤ متوقع في النمو الاقتصادي، ومخاوف من التضخم، إلى جانب تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة، عوامل شكلت بيئة مثالية لتسجيل الذهب المزيد من المكاسب".

وسجل الذهب 3,351.79 دولار للأونصة بحلول الساعة 6:57 صباحاً بتوقيت سنغافورة، مرتفعاً بنسبة 0.3%. ولم يطرأ تغير يُذكر على مؤشر "بلومبرغ للدولار الفوري" بعد تراجعه بنسبة 0.7% يوم الأربعاء.

 كما صعدت أسعار الفضة والبلاتين والبلاديوم..

عيار21 سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 14 اليوم سعر الجنيه الذهب اخبار مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسبوع إجازة.. مفاجأة سارة للموظفين والطلاب الأيام المقبلة

أسبوع إجازة بأمر الحكومة.. مفاجأة سارة للموظفين والطلاب الأيام المقبلة

تفاصيل غلق محلات بلبن على مستوي الجمهورية| صور

تفاصيل غلق محلات بلبن على مستوي الجمهورية.. صور

غلق محلات بلبن في مصر وتشميع كرم الشام وكنافة وبسبوسة| صور

ليلة سقوط بلبن في مصر.. تفاصيل غلق وتشميع كرم الشام وكنافة وبسبوسة| صور

محمد الاتربى

أول قرار من البنك الأهلي بشأن شهادات الادخار بعد خفض أسعار الفائدة

نداء عاجل من البنك الأهلي لملايين العملاء.. ما القصة؟

نداء عاجل من البنك الأهلي لملايين العملاء.. ما القصة؟

رسميًا.. الموعد الجديد لصرف مرتبات شهر إبريل بعد قرار الحكومة الأخير

رسميًا.. الموعد الجديد لصرف مرتبات شهر إبريل بعد قرار الحكومة الأخير

التوقيت الصيفي

قدم ساعتك 60 دقيقة منتصف الليل.. بدء العمل بالتوقيت الصيفي رسميًا هذا الموعد

أعمال منافية للآداب

حالة تلبس.. تفاصيل سقوط موظف بنك شهير بالتجمع في تهمة أعمال منافية للآداب

ترشيحاتنا

سعد محمد

حسبنا الله.. والد الراحل سعد محمد ينعيه بكلمات مؤثرة

عبدالله السعيد

تجاوز 40 عاما.. إسلام صادق يطرح سؤالا بشأن عبد الله السعيد

كولر

بسبب ثلاثي الأهلي.. رضا عبد العال يهاجم كولر

بالصور

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 18 أبريل 2025 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي

الابراج
الابراج
الابراج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جيورجي بوريسينكو سفير روسيا في مصر

جيورجي بوريسينكو سفير روسيا في مصر يكتب: "المعايير المزدوجة للمحكمة الجنائية الدولية"

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: رقم لم ينتبه له أحد

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: أزمة “تيك توك”.. تهديدات للأمن القومي أم صراع جيوسياسي؟

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: القاهرة - باريس .. رسائل بعلم الوصول

المزيد