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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأتوبيس الترددي.. عدد المحطات وأسماؤها وسعر التذكرة وخط السير

الأتوبيس الترددي .. عدد المحطات وأسماؤها وسعر التذكرة وخط السير
الأتوبيس الترددي .. عدد المحطات وأسماؤها وسعر التذكرة وخط السير
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الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري هو أحدث مع أعلنت عنه وزارة النقل والمواصلات، ضمن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بضرورة تجهيز المرحلة الأولى من مشروع الأتوبيس الترددي BRT الممتدة من محطة أكاديمية الشرطة حتى محطة تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الزراعي.

أماكن محطات الأتوبيس الترددي

عدد محطات الأتوبيس الترددي

يشمل مسار الأتوبيس الترددي 14 محطة هي (محطة عدلي منصور «محطة غير نمطية » - 2 محطة سطحية بكوبري مشاة» بهتيم وأكاديمية الشرطة» - 11 محطة سطحية بنفق مشاة» هي: (إسكندرية الزراعي والشرقاوية وشبرا بنها ومسطرد والخصوص والمرج والقلج ومؤسسة الزكاة والفريق إبراهيم العرابي والسلام وطريق السويس)، للتشغيل خلال المرحلة المقبلة.

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الأتوبيس الترددي .. عدد المحطات وأسماؤها وسعر التذكرة وخط السير
الأتوبيس الترددي .. عدد المحطات وأسماؤها وسعر التذكرة وخط السير

بداية تشغيل الأتوبيس الترددي

الهيئة العامة للطرق والكباري سيّرت 10 أتوبيس ترددي في مسار المرحلة الأولى، لتدريب سائقي الأتوبيسات على المسار وأماكن التوقف في المحطات، وزمن التقاطر المخطط بين كل أتوبيس وآخر، لتقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب. 

تأتي هذه الخطوة في أعقاب زيارات عدة لنائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الفريق مهندس كامل الوزير، للمشروع، وتفقد جاهزية المرحلة الاولى منه للتشغيل، وكذلك تحديد منظومة العمل الخاصة به، وكيفية الربط بين المحطات والمواقف أسفل الطريق الدائري، والتي تخدم القادمين من وإلى الطريق الدائري، وكذلك كيفية وصول الراكب إلى المحطات، سواء عبر كباري المشاة أو الأنفاق، وحتى استقلال الأتوبيس الترددي، بالإضافة إلى الاطمئنان على جاهزية أماكن الانتظار داخل المحطات، وطرق الحصول على التذاكر والمرور عبر البوابات الإلكترونية للأتوبيس. 

الأتوبيس الترددي .. عدد المحطات وأسماؤها وسعر التذكرة وخط السير
الأتوبيس الترددي .. عدد المحطات وأسماؤها وسعر التذكرة وخط السير

سعر تذكرة الأتوبيس الترددي

ما زالت وزارة النقل تدرس تحديد سعر تذكرة الأتوبيس الترددي، لكونه ما زال في مرحلة التجريب ويخضع حاليًا لتقييم المسافات بين المحطات وما إلى ذلك، وبناء عليه سيتم تحديد سعر التذكرة وإعلانه للجمهور قبيل بداية التشغيل الرسمي لـ الأتويس الترددي.

مميزات الأتوبيس الترددي

وزير النقل أكد أنه خلال المرحلتين الأولى والثانية من المشروع سيجري تسيير 100 أتوبيس كهربائي، وهذه الأتوبيسات منتجة محليا في مصر، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعمل على توطين مختلف الصناعات في مصر، ومنها صناعة الأتوبيسات، وتجنب استيراد أي اتوبيسات من الخارج، ضمن الخطة الشاملة للنهوض بقطاع الصناعة، بهدف تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.

الأتوبيس الترددي .. عدد المحطات وأسماؤها وسعر التذكرة وخط السير
الأتوبيس الترددي .. عدد المحطات وأسماؤها وسعر التذكرة وخط السير

كما سيساهم المشروع في ربط التقاطعات الرئيسية على الطريق الدائري، مثل تقاطع السويس وتقاطع عدلي منصور وتقاطع المرج وتقاطع مسطرد، وسيعد هذا المشروع أحد الشرايين الرئيسية التي ستساهم في ربط شرق العاصمة بغربها مع الاتصال بالعاصمة الإدارية الجديدة، بوسيلة نقل واحدة سريعة وحضارية ونظيفة وآمنة، ليتكامل مع وسائل النقل الأخرى، إذ يتبادل الخدمة مع كل من (مترو الخط الأول في محطتي الزهراء – المرج)، و(مترو الخط الثالث في محطتي عدلي منصور - إمبابة) و(القطار الكهربائي الخفيف LRT في محطة عدلي منصور).

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