أحمد موسى: بدء المرحلة الأولى لتدريب السائقين على مسار الأتوبيس التردّدي |فيديو

علّق الإعلامي أحمد موسى، على بدء المرحلة الأولى لتدريب السائقين على مسار الأتوبيس الترددي، قائلا “صناعة مصرية 100% .. ليخدم المواطنين”، معلقًا: "مصر جميلة".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج “على مسئوليتي ”المذاع على قناة “صدى البلد” الفضائية، أن الأتوبيس التردّدي، يتم شحنه بالطاقة الكهربائية، مع تأهيل كل السائقين، موضحًا أن ذلك الإنجاز تم تنفيذه لخدمة الأهالي.

وأوضح “موسى”، أن الدولة المصرية صرفت وأنفقت لتغيير الصورة إلى الأفضل، معلقا: زمن تقاطر الأوتوبيس الترددي، 3 دقائق، وتصل إلى 90 ثانية، في حالة الازدحام.

وأشار إلى أن موقف السلام الجديد، تم افتتاحه منذ أيام قليلة، وبه مطاعم وكافيهات، وتم تصميمه بشكل منظم، معلقا: يتم وصف موقف السلام الجديد وكأنه مول تجاري".